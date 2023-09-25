«Авангард» забил в свои пустые ворота при отложенном штрафе. «Автомобилист» удалился и забросил еще одну шайбу в меньшинстве

Теги Авангард Автомобилист видео КХЛ Андрей Обидин Александр Севостьянов Семен Чистяков Хоккей

«Авангард» забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом».

Команды проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Эпизод произошел на третьей минуте третьего периода при счете 1:3 в пользу «Автомобилиста».

Главный арбитр матча поднял руку вверх, показывая, что в составе «Автомобилиста» последует удаление.

«Авангард» продолжил контроль шайбы в зоне соперника, заменил вратаря на шестого полевого игрока, но шайба после передачи защитника Семена Чистякова перескочила через клюшку партнера и отправилась в пустые ворота команды.

Удаление хоккеиста «Автомобилиста» произошло после гола – на скамейку отправился Александр Севостьянов, на которого и записали шайбу в пустые ворота.

Матч возобновился при игре «Авангарда» в большинстве, но при формате меньшинства «Автомобилист» забросил пятую шайбу в матче – отличился Андрей Обидин.

11 комментариев

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Огюст
Да уж курьёз из курьёзов исполнили игроки Авангарда в свои ворота!
+9
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Павлик Морозов
отправте Кравец на вольные хлеба! возьмите Воробьёва, какая разница с кем сливать!
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The_Enot
Давно такого не видел!
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Alex9999995
Бумеранг за шайбу Нефтехимика в свои ворота!
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Алексей 101
сегодня авто порадовал 💪
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Юрец55
Что-то вспомнилось… Вроде в еврокубке каком-то Авангард играл. Шайба летела в пустые ворота и Затонский её зачем-то задел и гол не засчитали. В чем там соль была? Меня уже память подводит(
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Spartakovec navsegda
В прошлом сезоне долго тянули со сменой тренера, после провала на старте. Сейчас есть в активе домашние игры, но на выезде такой же мрак. Вопрос из вопросов, есть ли на кого менять, снова, по ходу сезона и будет ли лучше или хуже, ведь состав сильнее не стал...
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Wladimir Petrovich (port4704)
За кубок Надежды будут играть 😁😁😁🤪
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БУРЧАЛКИН
Ахахаха,
то есть мяу
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Дмитрий Сергеев
Ответ Огюст
Да уж курьёз из курьёзов исполнили игроки Авангарда в свои ворота!
Кстати не впервые такое у них
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Владислав Свидзинский
Ответ Юрец55
Что-то вспомнилось… Вроде в еврокубке каком-то Авангард играл. Шайба летела в пустые ворота и Затонский её зачем-то задел и гол не засчитали. В чем там соль была? Меня уже память подводит(
Скорее всего засчитали пас через линии
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