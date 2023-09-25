«Автомобилист» забил три гола «Авангарду» во втором периоде, перебросав соперника 17:5
«Авангард» пропустил три шайбы от «Автомобилиста» во втором периоде.
Команды проводят матч в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
По итогам первого периода в счете лидировали «ястребы», в составе которых шайбой отметился Денис Венгрыжановский.
Но во втором периоде «Автомобилист» забросил три шайбы подряд и ведет 3:1. Голами отметились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Андрей Обидин.
Счет по броскам в створ ворот во втором периоде составил 17:5. Отметим, что екатеринбуржцы дважды играли в большинстве.
13 комментариев