«Автомобилист» забил три гола «Авангарду» во втором периоде, перебросав соперника 17:5

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Андрей Обидин Брукс Мэйсек Хоккей

«Авангард» пропустил три шайбы от «Автомобилиста» во втором периоде.

Команды проводят матч в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

По итогам первого периода в счете лидировали «ястребы», в составе которых шайбой отметился Денис Венгрыжановский.

Но во втором периоде «Автомобилист» забросил три шайбы подряд и ведет 3:1. Голами отметились Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Андрей Обидин.

Счет по броскам в створ ворот во втором периоде составил 17:5. Отметим, что екатеринбуржцы дважды играли в большинстве.

13 комментариев

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Александр Черноусов
Ответ Антон Фёдоров
Мишуров, только толку. если нападающие ничего не могут сделать, так как каждый сам по себе.
Ну нет тренера в Авнгарде !!!
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Max_Ekb96
сегодня автомобиль катит с горки , даже если предположить что не хочет забивать ,то забивает 👌
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Юрец55
Ответ Владислав Свидзинский
Опять Вася-гол напропускал?
Так-то Мишуров стоял
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Владислав Свидзинский
Опять Вася-гол напропускал?
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Антон Фёдоров
Мишуров, только толку. если нападающие ничего не могут сделать, так как каждый сам по себе.
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Spartakovec navsegda
За период больше, чем в каждой из прошлых четырех игр подряд.
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Александр Черноусов
1:5 можно заканчивать
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Alex9999995
Всех с поражением авангарда!
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Алексей 101
красавчики мужики приятно было смотреть сегодня игру ,всех с победой!!!
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Антон Фёдоров
Ответ Александр Черноусов
Ну нет тренера в Авнгарде !!!
видимо, поэтому нужно убирать. тот же Сайфуллин, какое на фиг большинство, если он всю жизнь играл в нижних звеньях.
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Александр Черноусов
Ответ Spartakovec navsegda
За период больше, чем в каждой из прошлых четырех игр подряд.
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Александр Черноусов
Ответ Александр Черноусов
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ПОЗОР !!!
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