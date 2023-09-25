«Динамо» перебросало «Сибирь» 43:19, но проиграло 2:3. Это 1-е поражение клуба в 8 последних матчах
«Сибирь» победила «Динамо» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова потерпела поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 43:19.
Ворота команды из Новосибирска защищал голкипер Денис Костин.
Для «Динамо» это поражение стало первым в восьми последних матчах.
Канадцы подсели, а подхватить "победную поступь" некому.
Ну и поиском вратаря приличного давно пора заняться.
Намечающийся спад - это когда полностью переигрывают соперника в последнем матче тяжёлого выезда? Ну ладно, всем бы такой спад.
хотя бы по прошлому плову могли поискать вратаря, легионеров в этой роли долго ещё не будет