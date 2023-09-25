«Динамо» перебросало «Сибирь» 43:19, но проиграло 2:3. Это 1-е поражение клуба в 8 последних матчах

Теги Сибирь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Денис Костин Хоккей

«Сибирь» победила «Динамо» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова потерпела поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 43:19.

Ворота команды из Новосибирска защищал голкипер Денис Костин.

Для «Динамо» это поражение стало первым в восьми последних матчах.

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13 комментариев

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Eltex Kirin
Костин красава. Сибирь не сбавлять оборотов! С победой!
+7
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jqzn88xn6n
Молодцы Сибиряки! С победой!
+3
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rusiks
Костин сегодня молодец!
+2
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Диандерталец
Характерная игра Динамо для этого сезона, но необычный результат. Не повезло, бывает. Едем дальше, видим мост.
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Mr.small
Какой спад?)) 2/3 игры полное преимущество, 3 штанги, 1 перекладина. Костин поймал кураж , как говорится, да ещё без двух ведущих игроков. Норм всё))
+2
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369
Динамо поехало с ярмарки еще в концовке прошлой игры с Адмиралом, когда из 4:1 сделало 5:4. Сегодня лишь логичное продолжение намечающегося спада.
Канадцы подсели, а подхватить "победную поступь" некому.
Ну и поиском вратаря приличного давно пора заняться.
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Иван Павлов
Ответ 369
Динамо поехало с ярмарки еще в концовке прошлой игры с Адмиралом, когда из 4:1 сделало 5:4. Сегодня лишь логичное продолжение намечающегося спада. Канадцы подсели, а подхватить "победную поступь" некому. Ну и поиском вратаря приличного давно пора заняться.
Зачем искать кого-то? Хорошие вратари у Динамо.

Намечающийся спад - это когда полностью переигрывают соперника в последнем матче тяжёлого выезда? Ну ладно, всем бы такой спад.
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Виталий Макеев
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Ответ 369
Динамо поехало с ярмарки еще в концовке прошлой игры с Адмиралом, когда из 4:1 сделало 5:4. Сегодня лишь логичное продолжение намечающегося спада. Канадцы подсели, а подхватить "победную поступь" некому. Ну и поиском вратаря приличного давно пора заняться.
не суетись. всё еще только начинается.
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Sever12
Костин молоряга, но нам надо срочно исключать потери в своей зоне, защита чудит, выбрасывают на свободный лёд и на подбор сопернику, какое-то недопонимание частенько возникает в своей зоне, сегодня чудом нас не наказали.
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Виталий Макеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
нечего страшнон ее произршло. еельзя ВСЁ выигрывать. да выездные матчи для Динамо это всегда напряжно. но думаю страшного не случилось.
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balander09
Ответ 369
Динамо поехало с ярмарки еще в концовке прошлой игры с Адмиралом, когда из 4:1 сделало 5:4. Сегодня лишь логичное продолжение намечающегося спада. Канадцы подсели, а подхватить "победную поступь" некому. Ну и поиском вратаря приличного давно пора заняться.
все ушло на контракты новичков и североамериканцев
хотя бы по прошлому плову могли поискать вратаря, легионеров в этой роли долго ещё не будет
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