«Динамо» перебросало «Сибирь» 43:19, но проиграло 2:3. Это 1-е поражение клуба в 8 последних матчах

«Сибирь» победила «Динамо» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера потерпела поражение, несмотря на преимущество по броскам в створ – 43:19.

Ворота команды из Новосибирска защищал голкипер .

Для « » это поражение стало первым в восьми последних матчах.