Сергей Костицын о словах Хэла Гилла: «Троц со мной хлопья ел? Что за бред? Они там сейчас снимают подкасты, говнясты, им попиариться надо»

Теги Монреаль Нэшвилл Хэл Гилл Барри Троц НХЛ чемпионат Беларуси Сергей Костицын Металлург Жлобин Хоккей

Сергей Костицын отреагировал на критику со стороны Хэла Гилла.

Ранее игроки вместе выступали за «Монреаль» и «Нэшвилл».

Гилл ранее заявил, что Костицын в «Монреале» был плохим партнером и человеком.

– Читал, что Хэл Гилл про тебя сказал?

– Кто это?

– Играл с тобой.

– Как он играл? Ходил по полю. Вот этот, что ли? Ну, видел, да.

– Читал, да?

– Да.

– Что скажешь?

– Да ничего. Я вообще только вспомнил, что человек играл. Я даже его не помню. Что он там рассказывает – я вообще без понятия. В «Монреале» его не помню. Помню, он в «Нэшвилл» приехал. Я с ним не разговаривал даже, наверное, ни разу. Фиг его знает, что он там говорит.

– Он говорил, что в «Монреале» ты был один, а в «Нэшвилле» тебя перестроили и стал абсолютно другой человек.

– И что Барри Троц со мной хлопья ел? Что за бред? Может, ел пару раз. Там комната, сидишь, кушаешь. Но не так...

Они же там любят рассказывать, сейчас снимают все подкасты, говнясты. Им попиариться надо, что-нибудь сказать. То про Россию несут, то им наличку давали, то не наличку. Бред разный. Мне нечего сказать.

– Давай привет ему передадим.

– Здорово, Хэл! Как дела, братан? Слава Богу, ты меня помнишь – я тебя нет, – сказал нападающий Сергей Костицын, ныне выступающий за «Металлург» из Жлобина. 

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4 комментария

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Артем Зырянов
В общем вся карьера Сергея показывает, что Хэл ничего не придумывал)
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Монсеньор Мартинес
И что за бред? И что хлопья ел? Ну, может, ел...мдаа
+1
0
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Павел павел
хлопья на завтрак там все в штатах едят что ли? по мне так яишница с колбасой и салатиком овощным прикольней
+1
-1
0
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Booligan
Им надо познакомиться поближе, друг друга стоят, Бивис и Батхед
0
0
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