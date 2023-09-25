Сергей Костицын о словах Хэла Гилла: «Троц со мной хлопья ел? Что за бред? Они там сейчас снимают подкасты, говнясты, им попиариться надо»

Сергей Костицын отреагировал на критику со стороны Хэла Гилла.

Ранее игроки вместе выступали за « » и « ».

Гилл ранее заявил, что Костицын в «Монреале» был плохим партнером и человеком.

– Читал, что Хэл Гилл про тебя сказал?

– Кто это?

– Играл с тобой.

– Как он играл? Ходил по полю. Вот этот, что ли? Ну, видел, да.

– Читал, да?

– Да.

– Что скажешь?

– Да ничего. Я вообще только вспомнил, что человек играл. Я даже его не помню. Что он там рассказывает – я вообще без понятия. В «Монреале» его не помню. Помню, он в «Нэшвилл» приехал. Я с ним не разговаривал даже, наверное, ни разу. Фиг его знает, что он там говорит.

– Он говорил, что в «Монреале» ты был один, а в «Нэшвилле» тебя перестроили и стал абсолютно другой человек.

– И что со мной хлопья ел? Что за бред? Может, ел пару раз. Там комната, сидишь, кушаешь. Но не так...

Они же там любят рассказывать, сейчас снимают все подкасты, говнясты. Им попиариться надо, что-нибудь сказать. То про Россию несут, то им наличку давали, то не наличку. Бред разный. Мне нечего сказать.

– Давай привет ему передадим.

– Здорово, Хэл! Как дела, братан? Слава Богу, ты меня помнишь – я тебя нет, – сказал нападающий , ныне выступающий за « » из Жлобина.

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