Михаил Анисин: «В чемпионате Беларуси очень приличный уровень. Здесь достойная молодежь и много ребят, поигравших в КХЛ»

Михаил Анисин прокомментировал свой переход в «Металлург» Жлобин.

– Я очень рад, что удалось подписать контракт. Получил хорошее предложение от «Металлурга». Когда приехал в расположение команды, появились некоторые технические моменты, и мы до конца обговаривали все нюансы. Очень доволен переходом, для меня сейчас это шаг вперед.

Успел сыграть один матч, но пока не удалось показать тот хоккей, который от меня ждут. У меня не было предсезонки с командой. Летом я тренировался, но самостоятельная подготовка – это совсем другая вещь. Мне нужно время, чтобы набирать форму и поймать игровой ритм.

Уже по первому матчу мне было видно, что в чемпионате Беларуси очень приличный уровень. Здесь достойная молодежь и много ребят, поигравших в КХЛ – Сергей Костицын, Николай Жердев. Я вообще не делю Россию и Беларусь, это союзные государства.

В клубе я доволен отношением к делу, и в плане организации здесь не хуже, чем в КХЛ. Также в «Металлурге» очень хороший тренерский штаб. Спасибо руководству и тренерам за доверие. Начинаем работать, и дальше время покажет.

– Какие цели вы перед собой ставите в Беларуси?

– Надо понимать, что я прихожу в клуб-чемпион, поэтому другой задачи, кроме победы, и быть не может. Я лично буду делать все, что от меня зависит, для достижения командного результата. Хотел бы вернуться на тот уровень, на котором, я знаю, могу играть. Буду отдаваться в каждом игровом моменте, хочу стать примером для молодежи, – сказал нападающий.