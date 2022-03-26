Защитник «Аризоны» Колячонок забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Впервые за 10 лет в одном сезоне забили 3 белоруса

Впервые за 10 лет в одном сезоне забили 3 игрока из Беларуси.

Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок отличился в матче регулярного чемпионата с (2:4). Это первая шайба 20-летнего игрока в НХЛ.

Ранее успели отличиться форварды Егор Шарангович («Нью-Джерси», 16 шайб в 58 играх) и Алексей Протас («Вашингтон», 3 шайбы в 33 играх).

В прошлый раз 3 игрока из Беларуси забивали в одном сезоне 10 лет назад (2011/12). Это были форварды (23 шайбы за «Торонто»), (17 шайб за «Нэшвилл») и (16 шайб за «Монреаль» и «Нэшвилл»).