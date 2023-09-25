Генменеджер «Трактора» об обмене Тертышного: «Пока ни одним клубом не была озвучена достойная компенсация»

Теги Трактор возможные переходы Алексей Волков КХЛ Чемпионат.com Никита Тертышный Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном обмене Никиты Тертышного.

Ранее появилась информация о том, что форвард запросил обмен из клуба.

«На данный момент у нас не было конкретного предложения по обмену Никиты Тертышного. Интерес к нападающему на рынке есть, но пока ни одним клубом не была озвучена достойная компенсация за игрока.

На сегодня Никита – хоккеист «Трактора» и полноценно готовится к предстоящим матчам в основном составе», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур», минское «Динамо» и «Северсталь». «Трактор» пока не дал согласия на обмен («Чемпионат»)

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