Шейн Принс: «В «Спартаке» нет разделения на лагеря россиян и иностранцев, здесь царит единство. Я счастлив, что Кин вернулся»

Шейн Принс рассказал о проблемах «Спартака» в игре с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Тяжелый матч и далеко не лучшая игра в нашем исполнении. Мы начали весьма медленно, были будто сонными. Благодарю Патрика за его спасения. Наш голкипер провел сумасшедший матч, держал нас в игре, дал нам шанс на победу.

Что касается моего сегодняшнего второго гола, то да, действительно, получилось забавно. У меня была смена, и я решил побороться за шайбу, поддавить вратаря соперника. А потом случилось то, что случилось: шайба выпала мне на клюшку, и я отправил ее в ворота. Очень важный гол для победы.

Я счастлив, что вновь будет играть за «Спартак». Он мой хороший друг. Джоуи сам по себе хороший человек и классный игрок.

Да, у нас прекрасная команда, но Джоуи поможет нам на льду еще больше.

Конечно, для меня важно, что он будет играть со мной в одной команде, мы хорошо дружим. Но я отмечу и тот факт, что в «Спартаке» нет такого, что игроки делятся на два лагеря: на россиян и иностранцев. В «Спартаке» царит единство, здесь собраны классные хоккеисты и люди», – подчеркнул форвард.

Защитник «Спартака» Кин: «Счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с городом. Чувствую себя в безопасности»