Интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур», минское «Динамо» и «Северсталь». «Трактор» пока не дал согласия на обмен («Чемпионат»)
Пять клубов КХЛ проявляли интерес к Никите Тертышному.
Ранее появилась информация о том, что форвард запросил обмен из «Трактора». Сообщалось, что клубу не удалось договориться с «Северсталью».
Как сообщает «Чемпионат», на сегодняшний день челябинцы не дали согласия на обмен хоккеиста.
По данным издания, помимо «Северстали», интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо».
Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2024 года.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.
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