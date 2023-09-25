Интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур», минское «Динамо» и «Северсталь». «Трактор» пока не дал согласия на обмен («Чемпионат»)

Теги Северсталь Трактор Амур Спартак Торпедо возможные переходы Динамо Минск КХЛ Чемпионат.com Никита Тертышный Хоккей

Пять клубов КХЛ проявляли интерес к Никите Тертышному.

Ранее появилась информация о том, что форвард запросил обмен из «Трактора». Сообщалось, что клубу не удалось договориться с «Северсталью».

Как сообщает «Чемпионат», на сегодняшний день челябинцы не дали согласия на обмен хоккеиста.

По данным издания, помимо «Северстали», интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо».

Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.

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2 комментария

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Krypton92
Давай в Торпедо.
Ларионов из тебя совершенно другого игрока сделает
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Павел Вовченко
Ответ Krypton92
Давай в Торпедо. Ларионов из тебя совершенно другого игрока сделает
Хорошее продолжение карьеры было бы
0
0
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