Интерес к Тертышному проявляли «Торпедо», «Спартак», «Амур», минское «Динамо» и «Северсталь». «Трактор» пока не дал согласия на обмен («Чемпионат»)

Пять клубов КХЛ проявляли интерес к Никите Тертышному.

Ранее появилась информация о том, что форвард запросил обмен из « ». Сообщалось, что клубу не удалось договориться с «Северсталью».

Как сообщает «Чемпионат», на сегодняшний день челябинцы не дали согласия на обмен хоккеиста.

По данным издания, помимо « », интерес к Тертышному проявляли « », « », «Амур» и минское « ».

Срок контракта игрока рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.