Тертышный запросил обмен из «Трактора». Клуб не договорился с «Северсталью» (Metaratings)
Форвард Никита Тертышный попросил «Трактор» об обмене.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.
Как пишет Metaratings, сторона игрока пыталась найти вариант обмена с «Северсталью», поскольку Тертышный ранее выступал в связке с форвардом череповчан Кириллом Пилипенко. Но клубам не удалось договориться.
Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.
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