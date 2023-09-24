Тертышный запросил обмен из «Трактора». Клуб не договорился с «Северсталью» (Metaratings)

Теги Северсталь Трактор возможные переходы КХЛ Кирилл Пилипенко Никита Тертышный Хоккей

Форвард Никита Тертышный попросил «Трактор» об обмене.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17. 

Как пишет Metaratings, сторона игрока пыталась найти вариант обмена с «Северсталью», поскольку Тертышный ранее выступал в связке с форвардом череповчан Кириллом Пилипенко. Но клубам не удалось договориться.

Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий