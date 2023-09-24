Тертышный запросил обмен из «Трактора». Клуб не договорился с «Северсталью» (Metaratings)

Форвард Никита Тертышный попросил «Трактор» об обмене.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 25-летний форвард забросил 1 шайбу в 6 матчах при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 14:17.

Как пишет Metaratings, сторона игрока пыталась найти вариант обмена с «Северсталью», поскольку ранее выступал в связке с форвардом череповчан . Но клубам не удалось договориться.

Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.