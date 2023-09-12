Гатиятулин о поражении от «Лады»: «Подвела реализация, «5 на 3» надо решать. Перешли на три звена после травмы Кравцова – не хватило сил»

Анвар Гатиятулин высказался о причинах поражения от «Лады».

«Трактор» проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация.

В формате «5 на 3» надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска.

После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его.

– Без Виталия Кравцова ничего не получилось.

– Виталий – один из ключевых игроков команды.

– Второй матч с «Ладой» меньше чем за три недели. Что сегодня не получилось?

– Понимали, разбирали соперника. Подвела реализация и, конечно, проиграли спецбригады.

– Не было желания взять раньше тайм-аут и завести игроков?

– Со второго периода играли в три звена. Местами уже не хватало свежести и мысли. Разберем матч. Каждая игра – это опыт. Будем двигаться дальше.

– по игровым причинам не попадает в состав?

– Да, Никита набирает форму. Были вопросы некоторые. Он через работу прибавляет, старается. Молодец.

Думали, сегодня его поставить или не поставить. Решили играть этим составом. В следующем матче он выйдет на лед.

– Довольны игрой ?

– Он играет в другой спецбригаде большинства. Был непростой выезд, нагрузка ложится колоссальная. Не скажу, что он стал играть хуже.

Ошибки есть в каждом матче у всех, но за счёт командной игры мы должны помогать друг другу.

– Почему в большинстве отдаете преимущество Сергею Телегину, а не Роберту Хэмилтону?

– Мы наигрывали на предсезонной подготовке большинство.

Неплохо двигаем шайбу, играем в зоне, но не хватает завершения. Через разбор и тренировки будем добиваться результата, – сказал главный тренер « » .