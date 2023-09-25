Хоккеист Бурмистров об игре за футбольный «Рубин»: «С удовольствием бы вышел, если бы был такой шанс»
Хоккеист Александр Бурмистров не прочь сыграть за футбольный «Рубин».
— Следите ли вы сейчас за футболом?
— Я подписан на социальные сети «Рубина», слежу за ними, стараюсь смотреть матчи, когда есть возможность. Этот клуб очень близок мне, там работает много моих друзей и знакомых, с которыми я общаюсь.
— Два года назад Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в выставочном матче. Есть ли у вас мечта сыграть за «Рубин»?
— Я бы с удовольствием вышел, если бы был такой шанс.
— В Казани «Ак Барс» всегда стоял на первом месте даже в те времена, когда «Рубин» становился чемпионом. С чем связываете этот факт?
— Я думаю, что это связано с тем, что «Рубин» долгое время играл в Первой лиге, – сказал экс-форвард «Ак Барса», а ныне игрок «Спартака».
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