Хоккеист Бурмистров об игре за футбольный «Рубин»: «С удовольствием бы вышел, если бы был такой шанс»

Хоккеист Александр Бурмистров не прочь сыграть за футбольный «Рубин».

— Следите ли вы сейчас за футболом?

— Я подписан на социальные сети « », слежу за ними, стараюсь смотреть матчи, когда есть возможность. Этот клуб очень близок мне, там работает много моих друзей и знакомых, с которыми я общаюсь.

— Два года назад Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в выставочном матче. Есть ли у вас мечта сыграть за «Рубин»?

— Я бы с удовольствием вышел, если бы был такой шанс.

— В Казани «Ак Барс» всегда стоял на первом месте даже в те времена, когда «Рубин» становился чемпионом. С чем связываете этот факт?

— Я думаю, что это связано с тем, что «Рубин» долгое время играл в Первой лиге, – сказал экс-форвард « », а ныне игрок «Спартака».

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