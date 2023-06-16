Министр спорта Татарстана о финансировании «Ак Барса» и «Рубина»: «Вроде никаких сбоев нет. Все обязательства выполнены»

Теги Рубин Ак Барс премьер-лига Россия КХЛ Владимир Леонов Ак Барс Арена Политика Р-Спорт деньги Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался о финансировании «Рубина» и «Ак Барса».

В сезоне-2022/23 «Рубин» стал чемпионом Первой лиги и вернулся в высший дивизион чемпионата России по футболу. «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).

«С деньгами всегда есть проблемы, даже при их наличии.

Но вроде никаких сбоев нет, мы живем с теми партнерами, которые существуют, – «Татнефть» у «Ак Барса» и «Сибур» у «Рубина». Все обязательства были выполнены, и по новому сезону, думаю, все будет нормально.

«Ак Барс Арена» готова к сезону. Там прекрасный газон, он все выдержит. Мы уже столько им занимались в свое время, но сейчас все нормально. Никаких сбоев по Первой лиге не было», – сказал Владимир Леонов.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Вроде)))
+2
0
+2
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