Артем Лукоянов: «У «Ак Барса» нет стабильности. Как только забиваем 2-3 гола, начинается хаос. Соперник этим пользуется, надо исправлять это»

Артем Лукоянов подвел итоги матча «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» (4:2).

– В первом матче в Уфе мы проиграли сами себе. Те ошибки, что мы снова повторили, сломали сегодня игру. Удаления, ненужные голы.

Есть над чем работать: у нас нет стабильности. Отрезок играем прилично, но как только забиваем два-три гола, начинается хаос. Перестает работать тренерская установка. Соперник этим пользуется и начинает нас наказывать.

Сами понимаем, что это надо исправлять. Если мы научимся по ходу сезона играть стабильно хотя бы 55 минут, то и результат будет стабильнее. Пока нас не хватает даже на два периода, но мы будем работать.

– У вас было несколько дней отдыха, а у « » позавчера была игра. Чувствовали ли себя свежее соперника?

– У них был игровой ритм, а мы тренировались. Рано говорить о том состоянии, которое наступит после двадцати игр.

Нужно время, чтобы войти в сезон и подойти хорошо к играм через день. По сути, усталость перестает чувствоваться. Пока нет стабильности и это время закладывается на потом. Чем больше поработаешь сейчас, тем лучше будет потом.

– Много было удалений в этой игре, с чем это связано?

– Мои удаления – стечение обстоятельств. В какой-то момент опаздываешь и попадаешь клюшкой в ноги. Теряем концентрацию местами. Единичные случаи, которые бывают раз в десять игр. Они же разные: задержка, удар клюшкой.

Мы стараемся работать над своими ошибками, но пока не совсем получается. Если буду много удаляться – буду мало играть, – сказал нападающий « » .