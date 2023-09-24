Глеб о том, ходил ли на хоккей в Германии: «Нет, там только футбол. Хотя немцы любят этот вид спорта, он активно развивается. В Минске хожу, приятно находиться на арене»
Александр Глеб высказался об игре минского «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«С удовольствием хожу на хоккей в Минске. Не всегда получается, но стараюсь посещать.
Приятно находиться на арене: замечательная атмосфера, накал матчей, условия. Приходишь, как на праздник.
Конечно, хочется, чтобы команда выступала лучше, но в прошлом году игра «Динамо» мне очень нравилась. Красивый, комбинационный хоккей показывали. Да, в плей-офф быстро выбыли, но проиграли финалисту конференции СКА (2-4).
Ходил ли в Германии на хоккей? Нет, там только футбол, хотя немцы любят этот вид спорта, и он активно развивается», – сказал бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб.
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