Жамнов о низкой результативности Голдобина в матчах с топ-клубами: «Если вас не устраивает игра Николая, это ваши проблемы. Мы не в теннис играем, хоккей – командная игра»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов высказался о результативности Николая Голдобина.

После игры с «Трактором» главному тренеру «Спартака» задали вопрос о падении результативности форварда в матчах с топ-клубами.

«Начнем с того, что мы играем не в теннис. Хоккей – командная игра. Если вас не устраивает игра Голдобина, то это ваши проблемы. Меня игра Николая полностью устраивает. К тому же именно его тройка сделала решающий гол сегодня.

Да, мы хотим, чтобы он забивал больше. Но главное – чтобы побеждала команда. Пока я вижу, что у Николая все нормально.

Конечно, когда ты являешься лидером в списке бомбардиров КХЛ, то другие клубы будут обращать на тебя внимание, пытаться нейтрализовать. Против таких игроков выходят сдерживающие звенья», – сказал Жамнов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий