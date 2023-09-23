Жамнов о низкой результативности Голдобина в матчах с топ-клубами: «Если вас не устраивает игра Николая, это ваши проблемы. Мы не в теннис играем, хоккей – командная игра»

Алексей Жамнов высказался о результативности Николая Голдобина.

После игры с «Трактором» главному тренеру « » задали вопрос о падении результативности форварда в матчах с топ-клубами.

«Начнем с того, что мы играем не в теннис. Хоккей – командная игра. Если вас не устраивает игра , то это ваши проблемы. Меня игра Николая полностью устраивает. К тому же именно его тройка сделала решающий гол сегодня.

Да, мы хотим, чтобы он забивал больше. Но главное – чтобы побеждала команда. Пока я вижу, что у Николая все нормально.

Конечно, когда ты являешься лидером в списке бомбардиров , то другие клубы будут обращать на тебя внимание, пытаться нейтрализовать. Против таких игроков выходят сдерживающие звенья», – сказал Жамнов.