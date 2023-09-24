Мэттьюс хочет играть в меньшинстве: «Чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь «Торонто» в обороне»

Остон Мэттьюс сказал, что хочет получить место в бригаде меньшинства «Торонто».

«У вас на игрока меньше, но это интересный хоккей, много моментов, когда нужно читать игру. Я чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь команде в обороне. Я бы хотел, чтобы меня выпускали в меньшинстве.

Когда выходишь в большинстве против таких парней, как или , нужно всегда быть начеку. Они не только хороши в защите, но могут и усложнять жизнь соперникам, перехватывать шайбы и переходить в контратаку.

Конечно, каждый раз так не получится, но возможности определенно есть. Я бы хотел ими воспользоваться», – сказал Мэттьюс.

В прошлом сезоне 25-летний Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при полезности «+31» (личный рекорд за сезон).

Он сыграл только 3:29 в меньшинстве за весь сезон, но занял 1-е место среди всех нападающих в лиге по числу блокированных бросков соперника (92).

Форвард «Торонто» Найз назвал Мэттьюса лучшим игроком НХЛ: «Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет»