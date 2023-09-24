Мэттьюс хочет играть в меньшинстве: «Чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь «Торонто» в обороне»

Теги Торонто Бостон Патрис Бержерон НХЛ Брэд Маршанд Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сказал, что хочет получить место в бригаде меньшинства «Торонто».

«У вас на игрока меньше, но это интересный хоккей, много моментов, когда нужно читать игру. Я чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь команде в обороне. Я бы хотел, чтобы меня выпускали в меньшинстве. 

Когда выходишь в большинстве против таких парней, как Патрис Бержерон или Брэд Маршанд, нужно всегда быть начеку. Они не только хороши в защите, но могут и усложнять жизнь соперникам, перехватывать шайбы и переходить в контратаку.

Конечно, каждый раз так не получится, но возможности определенно есть. Я бы хотел ими воспользоваться», – сказал Мэттьюс. 

В прошлом сезоне 25-летний Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при полезности «+31» (личный рекорд за сезон). 

Он сыграл только 3:29 в меньшинстве за весь сезон, но занял 1-е место среди всех нападающих в лиге по числу блокированных бросков соперника (92).

Форвард «Торонто» Найз назвал Мэттьюса лучшим игроком НХЛ: «Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет»

2 комментария

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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Лучше бы он в плей офф играл.
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antineutrino
ну хз, лучшему снайперу ловить на себя шайбы лучших защитников... даже если у него будет хорошо получаться, он же из-за этого будет больше уставать и меньше играть в равных состава и большинстве
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