Белых стал гендиректором «Шанхай Дрэгонс»: «Немало времени провел в «Авангарде», имею опыт сложных проектов, связанных с переездом клуба»

2

Сергей Белых стал генеральным директором «Шанхай Дрэгонс».

С 2019 по 2023 год он был генеральным директором омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.

С 2023 по 2024 год Белых работал исполнительным директором ФК «Спартак».

«Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором «Шанхай Дрэгонс». Я немало времени провел в «Авангарде», хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене.

Этот проект еще сложнее, поскольку предусматривает переезд клуба в другую страну: «Шанхай Дрэгонс» – китайская команда и будет играть в Китае. Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости.

Ну а ближайший сезон мы проведем в Санкт-Петербурге, что является действительно знаковым событием, ведь Санкт-Петербург и Шанхай являются городами-побратимами. Спасибо руководству города и «СКА-Арены» за теплый прием и помощь в решении большого количества задач», – сказал Белых.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
