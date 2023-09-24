«Все, что СКА накопил, в том числе злость, сейчас на соперников выплескивается». Василий Каменев об игре команды Ротенберга

Ветеран СКА считает, что команда выплескивает накопленную злость на соперников.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга победил « » (4:0), одержав вторую подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ. До этого было 5 поражений подряд.

– Сыграли хорошо, уверенно. Гальченюк забросил первые шайбы, причем сразу две. Он один из лидеров, должен забивать. Сейчас освоился, молодец. Очень важно, что армейцы одержали до этого победу над «Северсталью», прервав серию из поражений.

Я думаю, сейчас все нормально со СКА будет. В какой-то момент игроки потеряли уверенность в себе: столько моментов создавали, не забивали. Так и руки могут опуститься. Сейчас все, что СКА накопил, в том числе злость, выплескивается на соперников.

– Артемий Плешков отразил в матче с «Амуром» 39 бросков. Новая звезда?

– У СКА – хорошая вратарская бригада. Молодому доверили, пока нет плей-офф, он доказывает. Как было с вратарем Дмитрием Николаевым: на него в СКА ставку не делали, а он взял и переиграл Александра Самонова. Сейчас время, когда игрокам надо ловить свои шансы, идет чемпионат. А так в Петербурге сильная вратарская школа, я рад, что молодой парень защищает ворота СКА.

– Шесть матчей армейцы проведут на этом выезде. Испытание?

– Конечно. Перелеты, игры через день, смена часовых поясов. Есть разные методики проведения таких серий. Тренерам СКА виднее. Хорошо, что с победы начали турне. Но сейчас будет сложная игра с « », который сегодня дал бой «Динамо» и вообще неудачно играет на старте.

Петербуржцам надо закрепить игру, которую они сейчас показывают. Она в принципе и была, но только мало забивали и часто удалялись. Это надо было поправить, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе ленинградцев Василий Каменев.



