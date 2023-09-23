Крикунов после победы СКА над «Амуром»: «Я сразу сказал, что дела наладятся, даже после 5 поражений подряд. Смотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, и Плешков показал, зачем его брали»

Теги СКА Амур Владимир Крикунов КХЛ Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Марат Хайруллин Владимир Алистров Чемпионат.com Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Артемий Плешков Хоккей

Владимир Крикунов не сомневался в том, что СКА успешно преодолеет кризис.

Сегодня команда Романа Ротенберга разгромила «Амур» (4:0). Это ее вторая победа после 5 поражений подряд.

«В победе СКА, конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. «Амур» – хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее.

Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Еще перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров? Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.

Посмотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы еще увидим.

Грицюк, Хайруллин и Хуснутдинов не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», – сказал заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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HellLight
не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что команда с лучшим составом в лиге не может всегда проигрывать даже при условии, что тренера в ней нет.
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Brassic
Крикунов там на кормушке у Ротенберга походу. Странно что про блокаду Ленинграда ничего не вспомнил.
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KasperSurgut
Просто Галчонок больше не хочет на ....хабе смотреть видео вместе с Йозе Марино)
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Персональные данные Номер 67327384
Задорин раззадорил пацанов своими словами. Считай, услугу оказал
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Maxim Shumov
Борисыч, да переведи ты старику на бутылку. Бедный дед уже весь язык стёр
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Михаил Никитов
Крикунов явно внештатный сотрудник Ска
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Maxim Shumov
Ответ Brassic
Крикунов там на кормушке у Ротенберга походу. Странно что про блокаду Ленинграда ничего не вспомнил.
Уже вспомнил))
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