Крикунов после победы СКА над «Амуром»: «Я сразу сказал, что дела наладятся, даже после 5 поражений подряд. Смотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, и Плешков показал, зачем его брали»
Владимир Крикунов не сомневался в том, что СКА успешно преодолеет кризис.
Сегодня команда Романа Ротенберга разгромила «Амур» (4:0). Это ее вторая победа после 5 поражений подряд.
«В победе СКА, конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. «Амур» – хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее.
Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Еще перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров? Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.
Посмотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы еще увидим.
Грицюк, Хайруллин и Хуснутдинов не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», – сказал заслуженный тренер России.
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