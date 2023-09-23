Крикунов после победы СКА над «Амуром»: «Я сразу сказал, что дела наладятся, даже после 5 поражений подряд. Смотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, и Плешков показал, зачем его брали»

Владимир Крикунов не сомневался в том, что СКА успешно преодолеет кризис.

Сегодня команда Романа Ротенберга разгромила «Амур» (4:0). Это ее вторая победа после 5 поражений подряд.

«В победе , конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. « » – хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее.

Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Еще перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров? Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.

Посмотрите, как заиграли , , а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы еще увидим.

, Хайруллин и Хуснутдинов не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», – сказал заслуженный тренер России.