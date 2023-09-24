Форвард «Металлурга» Карпов о 4:5 от «Северстали»: «Должны были выигрывать, где-то удаления нас надломили»

Максим Карпов оценил поражение «Металлурга» от «Северстали» (4:5 Б) в КХЛ.

«Хорошее начало было, потом немножко упустили, где-то удаления нас надломили. И соперники забили быстрый гол, игра перевернулась. Должны были выигрывать матч 3:0, все было хорошо. Все бывает в хоккее. При 3:0 не скажу, что расслабились, все бились.

Рассказывал ли Разин секреты о « »? Мы всегда готовимся играть в свою игру, выполнять свои задачи, и нам без разницы, кто против нас играет», – сказал нападающий « ».