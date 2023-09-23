Андрей Разин: «У «Металлурга» плачевный результат при хорошей игре. У «Северстали» почти 100%-я реализация, все отскоки не в нашу сторону»

Андрей Разин видит мало общего у нынешней «Северстали» и команды при нем.

– При хорошей игре результат плачевный. Поздравляю «Северсталь». Боролись, руки не опустили. Практически стопроцентная реализация моментов.

Мы немного отпустили нить игры во втором периоде. При такой поддержке трибун молодые ребята понеслись вперед. Плюс фарт был не на нашей стороне. Все отскоки были не в нашу сторону. Так бывает. Могло быть и хуже.

– Похожа ли сегодняшняя «Северсталь» на ту, которой вы руководили?

– Команда здесь совсем другая. С прошлого сезона осталось-то человек десять. Новый тренерский штаб, они видят хоккей по-своему. Совсем другая тактика, совсем другая игра. Она зрелищная, – сказал главный тренер «Металлурга» после поражения по буллитам.

«Северсталь» обыграла «Металлург» по буллитам, уступая 0:3 после 6-й минуты