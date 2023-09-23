Козырев о камбэке с «Металлургом»: «Северсталь» оказалась в нокдауне, но с честью вышла из ситуации»

Андрей Козырев прокомментировал волевую победу «Северстали» над «Металлургом».

«В начале мы оказались в нокдауне, но с честью вышли из ситуации. Вернули себе контроль над игрой, вернули себе контроль над шайбой. Начали играть в свою игру. Могли выиграть в основное время. Получилась такая ошибка – на контратаке получили гол. В итоге победили.

В первые шесть минут соперник был быстрее, был быстрее на шайбе. Была неточность в передачах, поэтому мы попали под такой прессинг. Потом наладили игру, наладилась передача. Мы стали выходить из-под этого прессинга. Сняли давление и уже больше контролировали шайбу. Появились моменты, мы их реализовали.

Успокоили ребят после первого периода. Показали на недоработки. Перестроили игру, немного перестроились в средней зоне. Это и повлияло на исход матча», – сказал главный тренер « » после победы по буллитам.

«Северсталь» обыграла «Металлург» по буллитам, уступая 0:3 после 6-й минуты