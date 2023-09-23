Тренер «Куньлуня» Игнатьев про 1:5 с «Ладой»: «Соперник был свежее – это было видно с 1-го периода»

Теги Лада КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев назвал усталость главной причиной поражения «Куньлуня» от «Лады».

«Буду краток. Соперник был свежее, что было видно, наверное, с середины первого периода.

Два пропущенных гола в первом периоде не позволили нам сыграть в тот хоккей, в который мы хотели, а во втором и третьем «Лада» была просто свежее», – заявил главный тренер «Куньлунь Ред Стар» после поражения со счетом 1:5.

Браташ о 4-й победе «Лады» подряд – над «Куньлунем»: «Мы позволили сопернику создать достаточно моментов, но удача на нашей стороне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий