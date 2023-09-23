Тренер «Куньлуня» Игнатьев про 1:5 с «Ладой»: «Соперник был свежее – это было видно с 1-го периода»

Виктор Игнатьев назвал усталость главной причиной поражения «Куньлуня» от «Лады».

«Буду краток. Соперник был свежее, что было видно, наверное, с середины первого периода.

Два пропущенных гола в первом периоде не позволили нам сыграть в тот хоккей, в который мы хотели, а во втором и третьем «Лада» была просто свежее», – заявил главный тренер «Куньлунь Ред Стар» после поражения со счетом 1:5.

Браташ о 4-й победе «Лады» подряд – над «Куньлунем»: «Мы позволили сопернику создать достаточно моментов, но удача на нашей стороне»