Браташ о 4-й победе «Лады» подряд – над «Куньлунем»: «Мы позволили сопернику создать достаточно моментов, но удача на нашей стороне»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Мислав Росандич Куньлунь Ред Стар Хоккей

Олег Браташ высказался о 4-й победе «Лады» подряд – над «Куньлунем» (5:1).

«Соперник сегодня создал достаточно моментов у наших ворот. Или, скорее, мы позволили создать эти моменты, но удача была на нашей стороне.

У нас была хорошая реализация своих моментов, ну а соперник моменты, кроме одного, не реализовал. Поэтому и такой результат.

Работу третьего звена оцениваю положительно, раз они три шайбы забили.

По дебюту Росандича: мы прекрасно понимаем, что он не в оптимальной форме. Он и не может быть в оптимальной форме, учитывая, когда он последний раз играл в хоккей. Через игры – будем ждать, будем терпеть. Он у нас не один такой не в оптимальной форме. Смотреть, терпеть, ждать, работать. В принципе, обойма защитников у нас сейчас есть», – сказал главный тренер «Лады».

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2 комментария

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Sever12
Похоже Браташа скоро обменяют на денежную компенсацию, тоже....
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topsatan
Ответ Sever12
Похоже Браташа скоро обменяют на денежную компенсацию, тоже....
На Ромку?))
+1
0
+1
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