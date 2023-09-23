Немировски о 4:2 с «Барысом»: «Сибирь» могла все раньше решить в большинстве. Движение хорошее, давление тоже получше было»

Теги Сибирь Дэвид Немировски Барыс Райли Барбер Антон Красоткин Хоккей

Дэвид Немировски высоко оценил игру «Барыса» в большинстве.

– Хорошая игра получилась, могли еще раньше решить ее в большинстве. Забили сегодня два гола в большинстве. А так – как обычно. Красоткин много держал в какие-то моменты и помог первый забить сегодня. А так видно было, что движение хорошее. Давление тоже получше было сегодня. Много сил отдали.

– Согласны ли, что если выносить за скобки удаления, которые привели к голам «Барыса», то матч беспроблемный получился для «Сибири»? По сути, ничего не дали создать в равных составах.

– Да, мы постоянно говорим. Видно, что у них большинство хорошо работает. У Барбера хороший бросок, два гола забил. Но в целом у них хорошее большинство. Старченко сегодня не играл.

У них опасное большинство, и мы говорили перед игрой, что нам надо играть пять на пять. Когда мы у них играли, они не могли с нами играть пять на пять, но пять на четыре они накатывали, – сказал главный тренер «Сибири» после победы со счетом 4:2.

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1 комментарий

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Sibirachok
"Сибирь" вышла на матч заряженной, с одной целью побеждать. Очень понравилось в концовке хладнокровие Тейлора Бека. Спокойно, не торопясь, по нужной траектории бросил. С победой "Сибирь"! А дальше ещё интересней, Московское "Динамо" и Санкт-Петербургский "СКА". Удачи Снежинке!
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