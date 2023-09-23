Немировски о 4:2 с «Барысом»: «Сибирь» могла все раньше решить в большинстве. Движение хорошее, давление тоже получше было»
Дэвид Немировски высоко оценил игру «Барыса» в большинстве.
– Хорошая игра получилась, могли еще раньше решить ее в большинстве. Забили сегодня два гола в большинстве. А так – как обычно. Красоткин много держал в какие-то моменты и помог первый забить сегодня. А так видно было, что движение хорошее. Давление тоже получше было сегодня. Много сил отдали.
– Согласны ли, что если выносить за скобки удаления, которые привели к голам «Барыса», то матч беспроблемный получился для «Сибири»? По сути, ничего не дали создать в равных составах.
– Да, мы постоянно говорим. Видно, что у них большинство хорошо работает. У Барбера хороший бросок, два гола забил. Но в целом у них хорошее большинство. Старченко сегодня не играл.
У них опасное большинство, и мы говорили перед игрой, что нам надо играть пять на пять. Когда мы у них играли, они не могли с нами играть пять на пять, но пять на четыре они накатывали, – сказал главный тренер «Сибири» после победы со счетом 4:2.
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