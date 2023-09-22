«Сибирь» обменяла Сетдикова в «Нефтехимик» на Михаила Назарова

Теги Сибирь Нефтехимик переходы КХЛ Никита Сетдиков Михаил Назаров Хоккей

«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен.

В клуб из Нижнекамска перешел нападающий Никита Сетдиков. Взамен в Новосибирск возвращается воспитанник «Сибири» Михаил Назаров.

Напомним, ранее «Сибирь» поместила Сетдикова в список отказов. Игрок не был выбран ни одним из клубов.

28-летний нападающий набрал 3 (0+3) очка в 5 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Нападающий Назаров в текущем сезоне за «Нефтехимик» забросил 1 шайбу в 8 матчах.

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3 комментария

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Sever12
Успехов Никите, думаю этот обмен с целью возвращения своих воспитанников, в лиге наверное Локо и Сибирь имеет больше всех своих игроков в составе.
Назар, добро пожаловать домой, очень надеемся, что в этом обмене есть смысл гораздо больше....
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Владимир Мизонов
ПОСМОТРИМ КТО ТАКОЙ НАЗАРОВ.
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-1
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Кирилл Савиных
Шило на мыло
0
0
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