«Сибирь» обменяла Сетдикова в «Нефтехимик» на Михаила Назарова

«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен.

В клуб из Нижнекамска перешел нападающий Никита Сетдиков. Взамен в Новосибирск возвращается воспитанник «Сибири» Михаил Назаров.

Напомним, ранее «Сибирь» поместила Сетдикова в список отказов. Игрок не был выбран ни одним из клубов.

28-летний нападающий набрал 3 (0+3) очка в 5 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий Назаров в текущем сезоне за «Нефтехимик» забросил 1 шайбу в 8 матчах.