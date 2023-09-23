Жамнов о 3:2 с «Трактором»: «Не узнавал «Спартак» временами, принимали несвойственные нам решения»

Теги Трактор Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов признал, что с «Трактором» «Спартак» порой не был похож на себя.

Московская команда одержала победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– При игре в формате «3 на 3» в овертайме решили выпустить тройку нападающих ГолдобинМорозовПорядин. Игра в таком формате – это риск. Очевидно, что нападающие способны создать больше моментов у чужих ворот. Мы исходили из этого. Чуть не повезло, но большинство в конце овертайма все же реализовали.

– Думали при большинстве в овертайме снять вратаря и сыграть 5 на 3?

– Не с теми игроками, которые были на льду. Такие игроки должны решать 4 на 3, что они и сделали.

Я не акцентировал внимание на «Тракторе» и их игре в третьих периодах. Я больше по своей команде. Но скажу, что «Трактор» – это очень хорошая команда.

Сегодняшний матч получился очень нервным. В третьем периоде просил свою команду прибавить в движении, поэтому со стороны, может, выглядело, что мы были лучше. Но я временами свою команду не узнавал, потому что принимали решения, которые несвойственны нашей игре, – сказал главный тренер «Спартака».

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1 комментарий

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genowayy
Трактор действительно неплохой матч провёл. Спартаку где-то повезло
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