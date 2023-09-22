Жамнов о 5 передачах Голдобина в игре с «Барысом»: «Нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно»

Алексей Жамнов оценил ассистентский пента-трик форварда «Спартака» Николая Голдобина.

Главный тренер красно-белых высказался после матча с « » (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« – молодец! Думаю, нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно.

Он не набирал очки в матчах против СКА и ЦСКА? Сезон только начинается, потом будете судить нас всех по последней игре. Команде есть над чем работать — пока не получается концентрироваться на протяжении всего матча.

Сковронский провел хороший тренировочный лагерь, сыграл два контрольных матча, но потом получил травму. Мы ждали его восстановления и планировали дать ему сыграть даже на выезде.

Сегодня мы попросили ребят, чтобы они ему помогли — все же он долго не играл, какое-то волнение присутствовало. Его сэйв в третьем периоде помог команде, в тот момент у нас был небольшой спад в игре.

За Морозовым и Бурмистровым следят врачи, они тренируются», – сказал .