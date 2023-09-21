Роман Ротенберг: «Гальченюк приехал из НХЛ, адаптация – это непросто. Мы с ним смотрим много видео по нашей системе. Он начинает полностью понимать требования»

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Роман Ротенберг оценил игру первого звена СКА в матче против «Северстали».

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– От борта показалось, что первое звено Толчинский – Кадейкин – Гальченюк просто доминировало. Согласны с этим?

– Вы же видите, что это ребята с серьезным потенциалом. Саша Кадейкин только набирает обороты после тяжелой операции. Он полностью отдается игре.

Алекс Гальченюк приехал из НХЛ, адаптация – это непросто, но мы видим, что он с каждой игрой добавляет. Мы с ним смотрим много видео по нашей системе. Он начинает полностью понимать наши требования.

Сергей Толчинский – яркий, креативный хоккеист. Мы все его знаем, он становился самым ценным игроком Кубка Гагарина – победитель по духу.

У всех этих ребят – огромный потенциал. Мы и близко не увидели их лучшего хоккея. Хотя, да – они здорово сыграли, но это далеко не их лучшая игра. У них сумасшедший потенциал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
greedy
Держись, Алекс.))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Он вообще затыкается когда-нибудь? За ним какой то биограф ходит и все записывает? Или как в начале фильма ДМБ за ним помощница мудрые мысли записывает безостановочно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Араторн - отец Арагорна
Тут у отечественных болельщиков понимание никак не придёт. А у Гальченюка, оказывается, наступает:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Просмотр хоккея от Ромы - особый вид извращённой пытки, но если выживешь, то станешь не менее великим, чем сам Рома...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
Открыт новый персонаж - Алекс видео (коллега по просмотрам видео о системе СКА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
в новых учебниках по истории будет глава про систему Йозе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Да мы и не сомневаемся, СКА будет в плей-офф, чего уж там... :-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urloff
Правильно Роман говорит. Гальченюк после полицейского участка приехал. Настоящему профессионалу это конечно не помеха, но всё таки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий