Роман Ротенберг: «Гальченюк приехал из НХЛ, адаптация – это непросто. Мы с ним смотрим много видео по нашей системе. Он начинает полностью понимать требования»

Роман Ротенберг оценил игру первого звена СКА в матче против «Северстали».

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– От борта показалось, что первое звено Толчинский – Кадейкин – Гальченюк просто доминировало. Согласны с этим?

– Вы же видите, что это ребята с серьезным потенциалом. Саша Кадейкин только набирает обороты после тяжелой операции. Он полностью отдается игре.

Алекс Гальченюк приехал из НХЛ, адаптация – это непросто, но мы видим, что он с каждой игрой добавляет. Мы с ним смотрим много видео по нашей системе. Он начинает полностью понимать наши требования.

Сергей Толчинский – яркий, креативный хоккеист. Мы все его знаем, он становился самым ценным игроком Кубка Гагарина – победитель по духу.

У всех этих ребят – огромный потенциал. Мы и близко не увидели их лучшего хоккея. Хотя, да – они здорово сыграли, но это далеко не их лучшая игра. У них сумасшедший потенциал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости