Капризов о новом сезоне: «Я чрезвычайно мотивирован, голоден. Огонь зажжен, это точно. Намерен сделать все, что в моих силах»

Кирилл Капризов сообщил, что чрезвычайно мотивирован перед стартом нового сезона.

В минувшем сезоне нападающий провел 67 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 75 (40+35) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

«Я сохраняю спокойствие. Но, конечно, чрезвычайно мотивирован, чрезвычайно голоден, и огонь зажжен, это точно.

Травма ноги в марте? Не играл месяц. Подобное произошло впервые. Когда я играл в КХЛ, не помню, чтобы я не играл четыре или пять недель. Я просто пропускал одну-две игры, и все.

Плей-офф – это всегда другой хоккей, не такой, как в регулярном чемпионате. Нужно играть в более жесткий, быстрый и тактический хоккей. Большинство, меньшинство. Посмотрим. Я старался стать лучше, не совершать тех ошибок, которые я допустил в прошлом плей-офф.

Я намерен сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое, чтобы мы показывали лучший хоккей, на который способны. Вот чего я ожидаю от себя и от команды.

Очевидно, что цель состоит в том, чтобы попасть в плей-офф и действительно хорошо выступить там. Это то, к чему мы будем стремиться», – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.