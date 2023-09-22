Капризов о новом сезоне: «Я чрезвычайно мотивирован, голоден. Огонь зажжен, это точно. Намерен сделать все, что в моих силах»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сообщил, что чрезвычайно мотивирован перед стартом нового сезона.

В минувшем сезоне нападающий провел 67 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 75 (40+35) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

«Я сохраняю спокойствие. Но, конечно, чрезвычайно мотивирован, чрезвычайно голоден, и огонь зажжен, это точно.

Травма ноги в марте? Не играл месяц. Подобное произошло впервые. Когда я играл в КХЛ, не помню, чтобы я не играл четыре или пять недель. Я просто пропускал одну-две игры, и все.

Плей-офф – это всегда другой хоккей, не такой, как в регулярном чемпионате. Нужно играть в более жесткий, быстрый и тактический хоккей. Большинство, меньшинство. Посмотрим. Я старался стать лучше, не совершать тех ошибок, которые я допустил в прошлом плей-офф.

Я намерен сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое, чтобы мы показывали лучший хоккей, на который способны. Вот чего я ожидаю от себя и от команды.

Очевидно, что цель состоит в том, чтобы попасть в плей-офф и действительно хорошо выступить там. Это то, к чему мы будем стремиться», – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

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5 комментариев

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утиный пляжик
Жги, Кирюха!
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Kirill HG
За лето Миннесота подписала ("усилилась") такими топами, как Пэт Марун и Винни Леттьери.
Готовься, Капризов, предстоящий сезон будет сложным.
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Andreir888
Давай, Кирилл, удивляй и восхищай!!!💪🏒
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Огюст
Отличной бомбардирской удачи тебе Кирилл в новом сезоне и пусть травмы проходят мимо тебя !
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F1eury
Капризов хорош, нет сомнений, что индивидуальная статистика снова будет на высшем уровне рядом с главными топами. Но вот Миннесота... не особо внушает доверия
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