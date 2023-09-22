Гендиректор «Лады» о 3:1 с ЦСКА: «Победа заслуженная. У нас больше всех блоков в КХЛ. Настрой парней ошеломительный, канадцы добавляют драйва»

Гендиректор «Лады» назвал заслуженной победу над ЦСКА.

Клуб из Тольятти оказался сильнее армейцев (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не сказал бы, что победа неожиданная, мы серьезно готовились к тому, что играем с чемпионом. Даже если судить по ходу матча, играли мы очень осторожно. Первый период прошел без удалений, старались больше играть с шайбой, не проваливаться в обороне».

Считаю, что победа сама по себе заслуженная. У нас больше всех заблокированных бросков в лиге, от этого часто травмы, ушибы, трещины и переломы. Ребята играют очень самоотверженно.

Плюс настрой парней, просто ошеломительный, и добавляют драйва канадцы, которые просто не видят перед собой никаких авторитетов. Они играют в свою игру, достаточно жестко, и команда у нас хорошо держит шайбу и действует в обороне.

Тренерский штаб постоянно с планшетками, в поиске и очень детально изучает предыдущие игры и предстоящего соперника. Кропотливый анализ играет свою роль», – сказал Александр Чеботарев.

ЦСКА привыкает к поражениям – вот еще одно: впервые за 14 лет от «Лады» в гостях