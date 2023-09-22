Гендиректор «Лады» о 3:1 с ЦСКА: «Победа заслуженная. У нас больше всех блоков в КХЛ. Настрой парней ошеломительный, канадцы добавляют драйва»

Теги ЦСКА Лада Александр Чеботарев КХЛ Скотт Космачук ТАСС Трой Джозефс Хоккей

Гендиректор «Лады» назвал заслуженной победу над ЦСКА.

Клуб из Тольятти оказался сильнее армейцев (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Не сказал бы, что победа неожиданная, мы серьезно готовились к тому, что играем с чемпионом. Даже если судить по ходу матча, играли мы очень осторожно. Первый период прошел без удалений, старались больше играть с шайбой, не проваливаться в обороне».

Считаю, что победа сама по себе заслуженная. У нас больше всех заблокированных бросков в лиге, от этого часто травмы, ушибы, трещины и переломы. Ребята играют очень самоотверженно.

Плюс настрой парней, просто ошеломительный, и добавляют драйва канадцы, которые просто не видят перед собой никаких авторитетов. Они играют в свою игру, достаточно жестко, и команда у нас хорошо держит шайбу и действует в обороне.

Тренерский штаб постоянно с планшетками, в поиске и очень детально изучает предыдущие игры и предстоящего соперника. Кропотливый анализ играет свою роль», – сказал Александр Чеботарев. 

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