Федоров о поражении от «Лады»: «Победные традиции великого клуба ЦСКА должны соблюдаться в любом составе»

Сергей Федоров назвал причины поражения ЦСКА от «Лады».

Московский клуб уступил со счетом 1:3 в игре Фонбет чемпионата .

– Команду соперника с победой. Хорошая игра, они забили очень важные голы – и вовремя.

К сожалению, наша команда хорошо сыграла сегодня только в первые 20 минут, но во втором периоде мы забыли все те моменты, которые позволили бы нам продолжить начатое в первом периоде. Думаю, сложно что-то добавить.

Те голы, которые мы пропустили, были по делу. Мы ошиблись. Нам не хватило энергии обезопасить наши ворота. Это игра, игра быстрая, вне зависимости от соперника.

Нужно крепко подумать, как мы будем играть дальше и найти в ближайшие сутки все решения, чтобы быть той командой, которой мы хотим быть.

Победные традиции такого великого клуба, как ЦСКА, должны соблюдаться в любом составе.

– Какой момент был ключевым?

– Мы пропустили легкий гол в большинстве, а ненужные удаления привели ко второму голу.

Про третий гол сложно что-то сказать, потому что это не похоже на наших ребят. Но такое случается, к сожалению.

Потом было сложновато найти голевые моменты, хотя мы проводили очень много времени в зоне соперника, чтобы отыграться с 1:3.

Что же, как говорится, дорогу осилит идущий. В данном случае, после данного поражения, есть о чем подумать.

– Три удаления Светлакова в третьем периоде.

– Хотелось бы верить, что это от большого желания. Эмоции приветствуются, но желательно те эмоции, которые работают на команду, а не против нее.

Я точно знаю, что ребята заряжены и хотят, но мы играем волнами. Эмоциональными волнами, по каким-то причинам.

Нас перехлестывает как в положительную, так и в негативную сторону. Мы до сих пор не смогли в этом сезоне провести ровно все 60 минут, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.