Браташ о 3:1 с ЦСКА: «На каждую игру «Лада» выходит с одинаковой целью — найти путь к победе»

Теги ЦСКА Лада Олег Браташ КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Олег Браташ оценил победу «Ладу» над ЦСКА (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сегодня наши старания принесли победу, мы очень рады. На каждую игру мы выходим с одинаковой целью — найти путь к победе. Даем рекомендации, задания ребятам, чтобы этот путь осуществить.

Сегодня получился удачный день. В турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки. Передо мной лично, перед тренерским штабом, перед нашей командой никто не ставил цель кому-то понравиться. Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится.

Если честно, мы задаемся вопросом, сколько нужно играть Подъяпольскому, чтобы показывать лучший хоккей. Тем более что я и сам бывший вратарь. Мы посмотрели лучший сезон Влада — он тогда провел 53 матча. Давайте исходить из этого параметра», – сказал главный тренер «Лады».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий