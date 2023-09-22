Браташ о 3:1 с ЦСКА: «На каждую игру «Лада» выходит с одинаковой целью — найти путь к победе»

Олег Браташ оценил победу «Ладу» над ЦСКА (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сегодня наши старания принесли победу, мы очень рады. На каждую игру мы выходим с одинаковой целью — найти путь к победе. Даем рекомендации, задания ребятам, чтобы этот путь осуществить.

Сегодня получился удачный день. В турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки. Передо мной лично, перед тренерским штабом, перед нашей командой никто не ставил цель кому-то понравиться. Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится.

Если честно, мы задаемся вопросом, сколько нужно играть Подъяпольскому, чтобы показывать лучший хоккей. Тем более что я и сам бывший вратарь. Мы посмотрели лучший сезон — он тогда провел 53 матча. Давайте исходить из этого параметра», – сказал главный тренер «Лады».