Губернатор Хабаровского края: «Поставил «Амуру» задачу открыть магазин в Москве. Там, где были бутики каких-нибудь Louis Vuitton, можно будет купить мерч с амурским тигром»

Губернатор Хабаровского края хочет, чтобы «Амур» открыл клубный магазин в Москве.

« » – один из важнейших наших брендов. Я могу рассказать один секрет: поставил клубу задачу – открыть магазин с атрибутикой в центре Москвы. И мы это обязательно сделаем, если не в этом году, то в следующем.

То есть в столице можно будет купить мерч с нашим амурским тигром на месте, где недавно были бутики каких-нибудь Louis Vuitton или Yves Saint Laurent.

В качестве локации рассматриваем Столешников переулок, – сказал , являющийся председателем попечительского совета «Амура».