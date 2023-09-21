Губернатор Хабаровского края: «Поставил «Амуру» задачу открыть магазин в Москве. Там, где были бутики каких-нибудь Louis Vuitton, можно будет купить мерч с амурским тигром»
Губернатор Хабаровского края хочет, чтобы «Амур» открыл клубный магазин в Москве.
«Амур» – один из важнейших наших брендов. Я могу рассказать один секрет: поставил клубу задачу – открыть магазин с атрибутикой в центре Москвы. И мы это обязательно сделаем, если не в этом году, то в следующем.
То есть в столице можно будет купить мерч с нашим амурским тигром на месте, где недавно были бутики каких-нибудь Louis Vuitton или Yves Saint Laurent.
В качестве локации рассматриваем Столешников переулок, – сказал Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура».
Как говорится: пусть и ради бога открывают магазин мерча.
Но только в реальности он должен быть по размеру квадратов 30 не больше. Небольшое помещение, т.к столько поклонников Дальневосточного клуба в Москве на постоянной основе явно не будет, чтобы это всё дело окупать и уж тем более претендовать на площади бывших магазинов под Луи Виттон и прочих брендов, да ещё в месте где аренда конская)