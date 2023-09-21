Губернатор Хабаровского края: «Поставил «Амуру» задачу открыть магазин в Москве. Там, где были бутики каких-нибудь Louis Vuitton, можно будет купить мерч с амурским тигром»

Теги Амур болельщики бизнес КХЛ игровая форма Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев стиль Хоккей

Губернатор Хабаровского края хочет, чтобы «Амур» открыл клубный магазин в Москве.

«Амур» – один из важнейших наших брендов. Я могу рассказать один секрет: поставил клубу задачу – открыть магазин с атрибутикой в центре Москвы. И мы это обязательно сделаем, если не в этом году, то в следующем.

То есть в столице можно будет купить мерч с нашим амурским тигром на месте, где недавно были бутики каких-нибудь Louis Vuitton или Yves Saint Laurent.

В качестве локации рассматриваем Столешников переулок, – сказал Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура».

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айвенго
Любовница Жириновского отжигает!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Лучше рассмотрите рынок Садовод, там этого мерча ну просто завались!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexus-1990
"повезло" конечно Хабаровску с губернатором после Фургала
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный52
Учитывая их цветовую гамму и символику, у них мог бы быть прикольный мерч
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
на износ работаешь.. побереги себя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Арсеньев
Ответ Черный52
Учитывая их цветовую гамму и символику, у них мог бы быть прикольный мерч
Мерч-то прикольный, только ценник негуманный даже в клубном магазине в Хабаровске. У меня друг из Москвы попросил купить джерси, а когда увидел цену, которую я ему скинул, сказал: спасибо, не надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айвенго
Ответ memphis
бггг, Дегтярев еще в бытность работы в Самарской области выглядел каким-то упоротым. Как такие на ТАКИЕ должности попадают...
Через постель. В ЛДПР иначе не бывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
В целом то может и неплохая идея в контексте темы: ну надо брать пример с НХЛ и хоть как-то зарабатывать бабки самим, а не только с гос.денег кормится.
Как говорится: пусть и ради бога открывают магазин мерча.

Но только в реальности он должен быть по размеру квадратов 30 не больше. Небольшое помещение, т.к столько поклонников Дальневосточного клуба в Москве на постоянной основе явно не будет, чтобы это всё дело окупать и уж тем более претендовать на площади бывших магазинов под Луи Виттон и прочих брендов, да ещё в месте где аренда конская)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раменки за Динамо
В московском зоопарке или в цирке на Цветном бульваре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaNN
Смех смехом, а идея интересная. Когда либо сгонять на выезд в Хабаровск лично у меня, да и у большинства обычных хоккейных болельщиков возможность отсутствует. А у Амура логотип очень красивый, классный тигр)) какой нибудь магнитик на холодильник, либо кружку с удовольствием бы приобрёл если бы попал в их магазин))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FinishedBreakfast
Это где были бутики Луи Витон? "Амуру" нужно в Москве открыть магазин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
бггг, Дегтярев еще в бытность работы в Самарской области выглядел каким-то упоротым. Как такие на ТАКИЕ должности попадают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смоки Кот
Ответ DimaNN
Смех смехом, а идея интересная. Когда либо сгонять на выезд в Хабаровск лично у меня, да и у большинства обычных хоккейных болельщиков возможность отсутствует. А у Амура логотип очень красивый, классный тигр)) какой нибудь магнитик на холодильник, либо кружку с удовольствием бы приобрёл если бы попал в их магазин))
А что, онлайн купить магнитик или кружку невозможно, раз очень хочется? Или у Амура нет инет-магаза с мерчухой (я не в курсе просто за хоккей, в футболе у половины клубов РПЛ интернет-магаза нет)? Зачем для покупки магнитика ехать в Мск в магазин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий