Дмитрий Шевченко: «Забивать с пятака помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у Хартли помогло этот компонент подтянуть»

Теги Авангард Амур Боб Хартли КХЛ Дмитрий Яшкин Корбан Найт Куньлунь Ред Стар Дмитрий Шевченко Кэмерон Ли Хоккей

Дмитрий Шевченко поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».

Нападающий «Амура» высказался после матча с «Куньлунем» (1:2 Б).

«Я впервые попал в такую перестройку по часовым поясам. Только сегодня хорошо себя чувствую, а до этого три дня не понимал, где нахожусь и по какому времени надо жить. Так что хорошо, что была длинная пауза после выезда.

Опасений перед домашней серией не было. Но первая игра, ажиотаж, шум… Некоторая нервозность в действиях была, скованность, отсюда и ненужные удаления.

Забивать с пятака мне помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у Боба Хартли помогло мне этот компонент подтянуть, он много объяснял и требовал. В «Авангарде» это не удавалось реализовать, так как я не играл в большинстве. В «Барысе» мне доверили, здесь – тоже. Есть еще над чем работать.

У нас в КХЛ есть большой мастер игры на пятаке – Дмитрий Яшкин. Смотрю нарезки с его участием, Корбана Найта, нужно учиться у лучших.

Так получилось, что в большинстве у нас выходят три высоких мужика, но это не значит, что мы должны играть только в навал. У всех есть свои сильные качества. Кэм Ли иногда делает очень авантюрные вещи, но он атакующий защитник и должен так играть», – сказал Дмитрий Шевченко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий