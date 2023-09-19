Дмитрий Шевченко: «Забивать с пятака помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у Хартли помогло этот компонент подтянуть»

Дмитрий Шевченко поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли в «Авангарде».

Нападающий « » высказался после матча с « » (1:2 Б).

«Я впервые попал в такую перестройку по часовым поясам. Только сегодня хорошо себя чувствую, а до этого три дня не понимал, где нахожусь и по какому времени надо жить. Так что хорошо, что была длинная пауза после выезда.

Опасений перед домашней серией не было. Но первая игра, ажиотаж, шум… Некоторая нервозность в действиях была, скованность, отсюда и ненужные удаления.

Забивать с пятака мне помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у помогло мне этот компонент подтянуть, он много объяснял и требовал. В « » это не удавалось реализовать, так как я не играл в большинстве. В «Барысе» мне доверили, здесь – тоже. Есть еще над чем работать.

У нас в есть большой мастер игры на пятаке – Дмитрий Яшкин. Смотрю нарезки с его участием, Корбана Найта, нужно учиться у лучших.

Так получилось, что в большинстве у нас выходят три высоких мужика, но это не значит, что мы должны играть только в навал. У всех есть свои сильные качества. Кэм Ли иногда делает очень авантюрные вещи, но он атакующий защитник и должен так играть», – сказал Дмитрий Шевченко.