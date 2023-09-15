Максим Рыбин: «Гашек сошел с ума – его не волнуют проблемы на Украине. Его желание – пролезть в политические круги Чехии»
Максим Рыбин заявил, что Доминик Гашек «сошел с ума».
Бывший вратарь сборной Чехии отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».
«Очевидно, что Гашек просто сошел с ума. Уверен, что его даже не волнуют проблемы на Украине.
Его главное желание сейчас – постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди больше не воспринимают Доминика всерьез.
НХЛ и весь здравый мир не отнесется к этим словам серьезно», – сказал бывший нападающий СКА и «Спартака» Максим Рыбин.
У них президент сейчас - генерал НАТО в отставке.
Человек строит свою карьеру, соотнося риторику с риторикой главы.
Будет другой президент, будет по-другому говорить (ну, к примеру, как Орбан в Венгрии всегда говорит про приоритет интересов венгров) - Гашек переобуется в воздухе и начнёт орать про нейтралитет и благо для чешского народа.
Типичный политик.