Максим Рыбин: «Гашек сошел с ума – его не волнуют проблемы на Украине. Его желание – пролезть в политические круги Чехии»

Максим Рыбин заявил, что Доминик Гашек «сошел с ума».

Бывший вратарь сборной Чехии отметился очередным заявлением: «Овечкин в – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

«Очевидно, что Гашек просто сошел с ума. Уверен, что его даже не волнуют проблемы на Украине.

Его главное желание сейчас – постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди больше не воспринимают Доминика всерьез.

НХЛ и весь здравый мир не отнесется к этим словам серьезно», – сказал бывший нападающий СКА и «Спартака» Максим Рыбин.