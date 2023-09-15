Максим Рыбин: «Гашек сошел с ума – его не волнуют проблемы на Украине. Его желание – пролезть в политические круги Чехии»

Теги Максим Рыбин Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ КХЛ Политика Хоккей

Максим Рыбин заявил, что Доминик Гашек «сошел с ума».

Бывший вратарь сборной Чехии отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

«Очевидно, что Гашек просто сошел с ума. Уверен, что его даже не волнуют проблемы на Украине.

Его главное желание сейчас – постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди больше не воспринимают Доминика всерьез.

НХЛ и весь здравый мир не отнесется к этим словам серьезно», – сказал бывший нападающий СКА и «Спартака» Максим Рыбин.

13 комментариев

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greedy
Да у нас половина депутатов - полоумные бывшие спортсмены. А чего стоит, например, Евгений Федоров! Там 20 гашеков из 10.)
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Lahtenpohia
Ответ Gleb
Россия не в себе. Мы в этом виноваты, жили вне политики много лет
это не отменяет сумасшествия Гашека
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Mephi027
Гашек все чётко делает, по расчёту.

У них президент сейчас - генерал НАТО в отставке.

Человек строит свою карьеру, соотнося риторику с риторикой главы.

Будет другой президент, будет по-другому говорить (ну, к примеру, как Орбан в Венгрии всегда говорит про приоритет интересов венгров) - Гашек переобуется в воздухе и начнёт орать про нейтралитет и благо для чешского народа.

Типичный политик.
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Andreir888
Гашек и в самом деле не в себе! А ведь отличный вратарь был!
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медуза
На данный момент, когда путин просит оружие у северной кореи, что стоит США просто прилететь и забрать эту никчемную россию, вторую армию мира, как они считали.
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Hola Hola
Так он либо сошел с ума, и тогда просто болтает всякую чепуху. Либо же все делает по расчету, и тогда он точно не сошел с ума. Мне кажется, тут одно из двух.
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Ko Vi
Ответ медуза
Парни, я из Беларуси, можете назвать меня соучастником, коим я и являюсь. Но я поражаюсь вашей общественности, неужели они настолько пропитались этой пропагандой? Это насколько нужно быть не в своём уме, что когда российские войска заезжают на танках в другое государство, оправдывать это чем-то.
классическая "дочь офицера"
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Jeff Lebowski
Ответ медуза
Парни, я из Беларуси, можете назвать меня соучастником, коим я и являюсь. Но я поражаюсь вашей общественности, неужели они настолько пропитались этой пропагандой? Это насколько нужно быть не в своём уме, что когда российские войска заезжают на танках в другое государство, оправдывать это чем-то.
Так у 86% населения просто нет мозгов. Им нужно, чтобы кто-то за них решал все бытовые проблемы, заключающиеся в возможности пробретать доступное бухло и закусь. Остальноые детали их мало интересуют. У вас не так, что ли?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ медуза
На данный момент, когда путин просит оружие у северной кореи, что стоит США просто прилететь и забрать эту никчемную россию, вторую армию мира, как они считали.
Ну пусть придут и заберут,сказочник из Беларуси.
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