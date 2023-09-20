Кадейкин о 4:1 с «Северсталью»: «Победили со скрипом. Для команды с такими амбициями, как у СКА, проигрывать пять матчей – ненормально»

Теги Северсталь СКА КХЛ Александр Кадейкин Чемпионат.com Хоккей

Александр Кадейкин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (4:1).

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Какие эмоции после победы? Скинулось давление, напряжение. Хотелось прервать это напряжение, не сказать, что прям сильно давило, но для команды с такими амбициями, как у СКА, проигрывать пять матчей – это ненормально.

Победили непросто, со скрипом. Неплохо играли сегодня, начали реализовывать. Есть куда добавлять. В последних играх у нас идет хорошая динамика, начали добавлять. Хорошие ощущения после победы.

Стоило бы делать серьезные выводы, если бы проиграли и сегодня? По этому вопросу к тренерскому штабу, руководству. Повторюсь, что мы понимаем, что это ненормальная ситуация. Не мыслим категориями «провал» – «не провал», «все плохо» – «все хорошо». Даже сейчас – мы выиграли, но понимаем, за что нам надо цепляться и куда идти», – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.

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