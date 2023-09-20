Экс-форвард «Монреаля» Байрон завершил карьеру: «Из-за травм я больше не могу выводить себя на уровень, необходимый для того, чтобы быть хоккеистом»

Нападающий Пол Байрон объявил о завершении карьеры.

Форвард не играл в прошлом сезоне. В чемпионате-2021/22 он принял участие всего в 27 матчах из-за травмы бедра.

Байрон играл за « » с сезона-2015/16. Ранее он также выступал за « » и « ».

Всего на его счету 208 (98+110) баллов в 521 игре в . Срок соглашения игрока с «Монреалем» истек по окончании сезона-2022/23.

«После многих месяцев размышлений о том, что лучше для моего здоровья и будущего моей семьи, я решил завершить карьеру профессионального хоккеиста.

После многих длительных попыток реабилитации, терапии, посещений и бесед с разными врачами, перепробовав все, что можно, чтобы вернуться к игре, которую я люблю, решение стало очевидным.

Всю свою жизнь я был способен преодолевать трудности и доказывать людям, что они неправы. Долгое время я лелеял надежду, что смогу сделать это еще раз, что, в свою очередь, сделало это решение таким трудным.

Но реальность такова, что я больше не могу тренироваться, кататься на коньках и выводить себя на уровень, необходимый для того, чтобы быть профессиональным хоккеистом, из-за травм, полученных во время моей последней игры и предыдущих сезонов.

Как бы ни было трудно принять эту реальность, я не могу не чувствовать невероятной благодарности и гордости за свою карьеру. Если бы вы сказали мне в детстве или даже в возрасте двадцати с небольшим лет, что такой будет моя жизнь и карьера, я бы вам не поверил», – говорится в заявлении .