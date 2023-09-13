Прайс о продолжении карьеры: «Должно произойти чудо. Я все еще питаю надежду, но вероятность падает с каждым месяцем»

Кэри Прайс признал, что де-факто практически завершил карьеру.

После финала Кубка Стэнли-2021 голкипер провел за « » только 5 матчей. Прошлый сезон он пропустил полностью.

Колено голкипера после перенесенной операции восстановилось, но не настолько, чтобы справляться с физическими нагрузками в .

«Должно произойти чудо. У меня все еще действует контракт, и я все еще питаю надежду на то, что смогу снова сыграть.

Но вероятность этого падает с каждым месяцем», – сказал .

Контракт 36-летнего вратаря с «Канадиенс» рассчитан еще на 3 сезона. Кэпхит – 10,5 миллиона долларов.