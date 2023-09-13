Прайс о продолжении карьеры: «Должно произойти чудо. Я все еще питаю надежду, но вероятность падает с каждым месяцем»
Кэри Прайс признал, что де-факто практически завершил карьеру.
После финала Кубка Стэнли-2021 голкипер провел за «Монреаль» только 5 матчей. Прошлый сезон он пропустил полностью.
Колено голкипера после перенесенной операции восстановилось, но не настолько, чтобы справляться с физическими нагрузками в НХЛ.
«Должно произойти чудо. У меня все еще действует контракт, и я все еще питаю надежду на то, что смогу снова сыграть.
Но вероятность этого падает с каждым месяцем», – сказал Прайс.
Контракт 36-летнего вратаря с «Канадиенс» рассчитан еще на 3 сезона. Кэпхит – 10,5 миллиона долларов.
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