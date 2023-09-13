Прайс о продолжении карьеры: «Должно произойти чудо. Я все еще питаю надежду, но вероятность падает с каждым месяцем»

Теги травмы Монреаль НХЛ Кэри Прайс Хоккей

Кэри Прайс признал, что де-факто практически завершил карьеру.

После финала Кубка Стэнли-2021 голкипер провел за «Монреаль» только 5 матчей. Прошлый сезон он пропустил полностью. 

Колено голкипера после перенесенной операции восстановилось, но не настолько, чтобы справляться с физическими нагрузками в НХЛ.

«Должно произойти чудо. У меня все еще действует контракт, и я все еще питаю надежду на то, что смогу снова сыграть.

Но вероятность этого падает с каждым месяцем», – сказал Прайс

Контракт 36-летнего вратаря с «Канадиенс» рассчитан еще на 3 сезона. Кэпхит – 10,5 миллиона долларов. 

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2 комментария

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paha
Какое еще чудо ему надо ))) и так 10 лямов платят - это ли не чудо ?
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rjrjy
Вратарь, конечно, был легендарный, и в плей-офф 2021 года здорово пошумел напоследок. Но тяжелейший контракт, который он, по сути, отрабатывал только в трёх сериях плей-офф, и "Мастертон Трофи", выданный ему "за верность хоккею" в обход Хары и Хэйса на фоне откровенно неудачной попытки вернуться на лёд после прохождения лечения в наркологической клинике, портят всё впечатление от его несомненно крутой карьеры. Про недавний инцидент на драфте в Нэшвилле, когда Кэри просто взял и испортил праздник "Монреалю" и лично Райнбахеру, вообще вспоминать не хочется.
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