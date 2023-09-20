«Монреаль» обменял вратаря ДеСмита в «Ванкувер» на Пирсона и выбор в 3-м раунде драфта

«Монреаль» обменял вратаря Кейси ДеСмита в «Ванкувер» на форварда Тэннера Пирсона.

«Канадиенс» также получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025.

Таким образом, 32-летний не провел ни одного матча за « », куда перешел в это межсезонье из «Питтсбурга» в рамках трехстороннего трейда с участием Эрика Карлссона.

Контракт голкипера с кэпхитом 1,8 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. Кейси сыграл 134 матча в НХЛ за «Пингвинс», со статистикой можно ознакомиться здесь.

31-летний пропустил большую часть прошлого сезона из-за двух операций на руке. В 14 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (1+4) очков.

Контракт игрока с кэпхитом 3,25 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.

В активе Тэннера 590 матчей в НХЛ и 272 (133+139) очка. В Кубке Стэнли – 51 матч и 23 (9+14) балла. В 2014 году он выиграл трофей с «Лос-Анджелесом».