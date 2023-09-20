«Монреаль» обменял вратаря ДеСмита в «Ванкувер» на Пирсона и выбор в 3-м раунде драфта

Теги переходы Монреаль Ванкувер НХЛ Тэннер Пирсон Кейси ДеСмит Хоккей

«Монреаль» обменял вратаря Кейси ДеСмита в «Ванкувер» на форварда Тэннера Пирсона.

«Канадиенс» также получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025.

Таким образом, 32-летний ДеСмит не провел ни одного матча за «Монреаль», куда перешел в это межсезонье из «Питтсбурга» в рамках трехстороннего трейда с участием Эрика Карлссона. 

Контракт голкипера с кэпхитом 1,8 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. Кейси сыграл 134 матча в НХЛ за «Пингвинс», со статистикой можно ознакомиться здесь

31-летний Пирсон пропустил большую часть прошлого сезона из-за двух операций на руке. В 14 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (1+4) очков. 

Контракт игрока с кэпхитом 3,25 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.

В активе Тэннера 590 матчей в НХЛ и 272 (133+139) очка. В Кубке Стэнли – 51 матч и 23 (9+14) балла. В 2014 году он выиграл трофей с «Лос-Анджелесом». 

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2 комментария

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kazbek.sultanbek
Пирсону реально не было места в составе, много молодых вингеров у Кэнакс, хотя и дядька, может быть, не помешал бы.
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