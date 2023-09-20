«Монреаль» обменял вратаря ДеСмита в «Ванкувер» на Пирсона и выбор в 3-м раунде драфта
«Монреаль» обменял вратаря Кейси ДеСмита в «Ванкувер» на форварда Тэннера Пирсона.
«Канадиенс» также получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025.
Таким образом, 32-летний ДеСмит не провел ни одного матча за «Монреаль», куда перешел в это межсезонье из «Питтсбурга» в рамках трехстороннего трейда с участием Эрика Карлссона.
Контракт голкипера с кэпхитом 1,8 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. Кейси сыграл 134 матча в НХЛ за «Пингвинс», со статистикой можно ознакомиться здесь.
31-летний Пирсон пропустил большую часть прошлого сезона из-за двух операций на руке. В 14 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (1+4) очков.
Контракт игрока с кэпхитом 3,25 млн долларов действует до конца сезона-2023/24.
В активе Тэннера 590 матчей в НХЛ и 272 (133+139) очка. В Кубке Стэнли – 51 матч и 23 (9+14) балла. В 2014 году он выиграл трофей с «Лос-Анджелесом».
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