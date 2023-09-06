«Северсталь» Козырева забила 15 голов в 3 матчах, выиграв 2 из них. В трех играх с их участием было заброшено 27 шайб
«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева, который ассистировал Игорю Ларионову в «Торпедо» в прошлом сезоне, победила «Нефтехимик» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповецкий клуб забил 15 голов в трех играх на старте сезона, забив ранее 6 голов в ворота «Сочи» и 4 шайбы в ворота «Спартака».
В общей сложности в трех матчах с участием «Северстали» было заброшено 27 шайб.
«Северсталь» – «Сочи» – 6:3;
«Спартак» – «Северсталь» – 6:4;
«Нефтехимик» – «Северсталь» – 3:5.
Северсталь на хорошем ходу. Куньлунь разбушевался. Спартак и Динамо Минск заметно укрепились, как по игрокам, так и тренерами. только Сочи и Витязь пока прихрамывают, но тоже не выглядят откровенными мальчиками для битья.
так что не факт, что СКА и ЦСКА доберутся до финала Кубка Гагарина.
Непонятны восторги. Начало сезона - никто не торопится.
Не в обиду соперникам будет сказано, но все три команды - дающие сопернику играть в атаке. А вот в своей зоне Северсталь смотрится не так убедительно, как в прошлых сезонах.
А вот Торпедо с новым тренером смотрится с начала сезона куда сбалансированнее в своей зоне. Впрочем, выводы делать очень рано.
У Торпедо новый тренер? Что?