«Северсталь» Козырева забила 15 голов в 3 матчах, выиграв 2 из них. В трех играх с их участием было заброшено 27 шайб

«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера , который ассистировал Игорю Ларионову в «Торпедо» в прошлом сезоне, победила «Нефтехимик» (5:3) в матче Фонбет чемпионата .

Череповецкий клуб забил 15 голов в трех играх на старте сезона, забив ранее 6 голов в ворота «Сочи» и 4 шайбы в ворота «Спартака».

В общей сложности в трех матчах с участием « » было заброшено 27 шайб.

«Северсталь» – «Сочи» – 6:3;

«Спартак» – «Северсталь» – 6:4;

« » – «Северсталь» – 3:5.