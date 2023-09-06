«Северсталь» Козырева забила 15 голов в 3 матчах, выиграв 2 из них. В трех играх с их участием было заброшено 27 шайб

Теги Северсталь Нефтехимик Андрей Козырев КХЛ Хоккей

«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева, который ассистировал Игорю Ларионову в «Торпедо» в прошлом сезоне, победила «Нефтехимик» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповецкий клуб забил 15 голов в трех играх на старте сезона, забив ранее 6 голов в ворота «Сочи» и 4 шайбы в ворота «Спартака».

В общей сложности в трех матчах с участием «Северстали» было заброшено 27 шайб.

«Северсталь» – «Сочи» – 6:3;

«Спартак» – «Северсталь» – 6:4;

«Нефтехимик» – «Северсталь» – 3:5.

8 комментариев

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Shaiba Bash
Северсталь радует!
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Иван Шуткин
Такой хоккей нам нужен
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Виктор Пьянков
Если таких тренеров, пропагандирующие такой стиль игры будет больше, однозначно смотреть кхл будет интересней.
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Венер Кучербаев
чувствую, на Западе в этом сезоне знатная будет заруба!
Северсталь на хорошем ходу. Куньлунь разбушевался. Спартак и Динамо Минск заметно укрепились, как по игрокам, так и тренерами. только Сочи и Витязь пока прихрамывают, но тоже не выглядят откровенными мальчиками для битья.

так что не факт, что СКА и ЦСКА доберутся до финала Кубка Гагарина.
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Uriah Heep
Не удивлен. Даже в проигранном матче со "Спартаком" и при шести пропущенных шайбах команда смотрелась прилично. На мой взгляд, Козырев - отличная замена Разину, который как тренер мне также симпатичен.
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Писатель Григорий Ельцов
Может, оно к лучшему, что Разин ушёл с "крутыми" пацанами.
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alklimov2018
И пропустили 10.
Непонятны восторги. Начало сезона - никто не торопится.
Не в обиду соперникам будет сказано, но все три команды - дающие сопернику играть в атаке. А вот в своей зоне Северсталь смотрится не так убедительно, как в прошлых сезонах.
А вот Торпедо с новым тренером смотрится с начала сезона куда сбалансированнее в своей зоне. Впрочем, выводы делать очень рано.
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Василий Массанов
Ответ alklimov2018
И пропустили 10. Непонятны восторги. Начало сезона - никто не торопится. Не в обиду соперникам будет сказано, но все три команды - дающие сопернику играть в атаке. А вот в своей зоне Северсталь смотрится не так убедительно, как в прошлых сезонах. А вот Торпедо с новым тренером смотрится с начала сезона куда сбалансированнее в своей зоне. Впрочем, выводы делать очень рано.
В прошлые сезоны и с более качественными игроками, и в начале, и в середине, и в конце сезона еле-еле ковыряли 2-3 шайбы. А пропускали так же. Так что игра, хотя бы , стала веселее, что не может не радовать.

У Торпедо новый тренер? Что?
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