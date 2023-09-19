Грицюк о реакции «Нью-Джерси» на переход в СКА: «Мне позвонили: «Хороший шаг. Этот клуб очень приближен к НХЛ по уровню подготовки»

Арсений Грицюк сказал, что в «Нью-Джерси» обрадовались его переходу в СКА.

22-летний нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ-2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером.

– Как пристально за вами следят из « »? Держат ли с вами связь?

– Мы в контакте со скаутом «Девилс», общаемся с ним раз в месяц. Он спрашивает какие-то мои показатели — в основном мои рост, вес. Интересуется, как дела.

Конечно, он узнает о травмах пораньше, чем я кому-то рассказал. Может, тренерам звонит. А летом у нас был контрольный созвон. Мы разговаривали с тренером «Девилс» по развитию. Были вопросы вроде: «Какие планы на следующий год? Собираешься ли к нам?»

Конечно, я отвечал неоднозначно. Потому что не до конца понимал ситуацию. Но потом подписал двухлетний контракт со СКА. И мне позвонили из «Нью-Джерси»: «Это хороший для тебя шаг. Мы рады, что ты оказался в системе такого клуба. очень приближен по уровню подготовки к НХЛ».

Пожелали мне, чтобы я за два года развился, вышел на новый уровень. И потом со мной созвонятся, чтобы в 2025 году обсудить дальнейшие планы, – сказал форвард клуба из Петербурга.

Роман Ротенберг: «Из Канады звонят многие тренеры – Хартли, Кинг, Кинэн. Они видят нашу систему и благодарят за нее. У нас лучшие образцы хоккея – как в НХЛ»