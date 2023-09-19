Грицюк о реакции «Нью-Джерси» на переход в СКА: «Мне позвонили: «Хороший шаг. Этот клуб очень приближен к НХЛ по уровню подготовки»

Теги СКА Нью-Джерси НХЛ КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк сказал, что в «Нью-Джерси» обрадовались его переходу в СКА.

22-летний нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ-2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером.

– Как пристально за вами следят из «Нью-Джерси»? Держат ли с вами связь?

– Мы в контакте со скаутом «Девилс», общаемся с ним раз в месяц. Он спрашивает какие-то мои показатели — в основном мои рост, вес. Интересуется, как дела.

Конечно, он узнает о травмах пораньше, чем я кому-то рассказал. Может, тренерам звонит. А летом у нас был контрольный созвон. Мы разговаривали с тренером «Девилс» по развитию. Были вопросы вроде: «Какие планы на следующий год? Собираешься ли к нам?»

Конечно, я отвечал неоднозначно. Потому что не до конца понимал ситуацию. Но потом подписал двухлетний контракт со СКА. И мне позвонили из «Нью-Джерси»: «Это хороший для тебя шаг. Мы рады, что ты оказался в системе такого клуба. СКА очень приближен по уровню подготовки к НХЛ».

Пожелали мне, чтобы я за два года развился, вышел на новый уровень. И потом со мной созвонятся, чтобы в 2025 году обсудить дальнейшие планы, – сказал форвард клуба из Петербурга. 

Роман Ротенберг: «Из Канады звонят многие тренеры – Хартли, Кинг, Кинэн. Они видят нашу систему и благодарят за нее. У нас лучшие образцы хоккея – как в НХЛ»

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5 комментариев

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Egor Tarasov
вот такое вот воспитали. авангард с системой хартли, который тебя создал, не приближен к нхл, а ска с жозе и скупкой всего блестящего - приближен.
+4
-1
+3
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андрэ
конспекты Ромы ещё не просили пофоткать?
+3
0
+3
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ftw2002@yandex.ru
До нхл еще очнь далеко
0
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gukmamop
Что бы ему сказали, если бы он остался в Авангарде, осталось за кадром.
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Vhlam
Ротенберг в мобилу: - Алё! Вам звонят из Нью-Джерси! Мы прям офигели от восторга!
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