Грицюк о 81-м номере в СКА: «Может, к счастью, что у нас с Ротенбергом одинаковые номера. Это мне принесет удачу, надеюсь»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг игровая форма Брендан Лайпсик Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о своем 81-м номере, под которым играет Роман Ротенберг.

– Как вы в СКА получили номер 81? Во‑первых, под ним раньше играл и другой новичок Брендан Лайпсик. Во‑вторых, всем известно, что это номер Романа Ротенберга.

– Когда мы только начали переговоры с Санкт‑Петербургом, мой агент Шуми Бабаев попросил, чтобы я получил номер 81 в новой команде. Для нас это был принципиальный вопрос. Я под ним раньше играл, и хотелось бы его сохранить.

Я тогда еще только читал, что еще в СКА может перейти и Лайпсик. Так что в этом смысле не было конкуренции. И получилось, что я подписал контракт раньше, сразу забрал номер. А когда пришел Лайпсик, я у него спросил: «Ты не обижаешься?» Он ответил, что тоже хотел бы 81‑й. Не знаю, как к этому относиться. Но это также и мой номер. Я на него тоже претендовал – и просто не уступил.

– А почему вы под ним играете? Вы ведь не 1981 года рождения.

– Я всю жизнь играл под номерами 18 или 28. У меня восьмерка всегда доминировала в выборе номера. В итоге я пришел к тому, что 8, 18 или 28 - под ними всегда кто‑то где‑то играет. А вот номер 81 не особо ходовой. Взял его в первый сезон в молодежке и неплохо выступил. Понравилось число, и я решил ассоциировать его с собой.

– Я заглянул в клубный магазин СКА – там целая линейка товаров с номером 81.

– И я понимаю, почему. Осознаю ответственность, которую беру на себя. Сначала ребята в раздевалке надо мной подшучивали: «Ты понимаешь, что носить номер 81 в СКА – это не просто так?»

Но так вот сложилось. Может быть, к счастью, что у нас одинаковые номера с Романом Борисовичем. Надеюсь, это мне принесет удачу, – сказал форвард клуба из Петербурга.

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

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13 комментариев

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barsik94
Ну зачем так глубоко язык то засовывать...
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Daishi
Романа Борисовича скоро полуголые и натертые маслами хоккеисты его команды будут выносить на матчи в роскошном царском паланкине. Артюхин с Юдиным по бокам с опахалами. А за паланкином будет двигаться огромная процессия льстецов и прочих жаждущих "лизости к телу", рассыпая лепестки роз и декламируя осанны великому а-ля "Пришла весна, цветут цветы! Никто не нужен кроме ТЫ!!!", "Йоооозе Мариноооо, как субмарина! В море не тонет, да в бурю не стонет! Смелее вперед, Роман всем вопрёт!".))
+7
-1
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Makarosh
еще одна мозолька на языке)
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Алексей Тарлыков
Так сказал, будто номер Ягра или Ови взял.
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Mikl_5555
Ответ barsik94
Ну зачем так глубоко язык то засовывать...
аж до мурашек..
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Mikl_5555
в свои то годы так,не по детски,лизнуть..
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waa1982
Чем там по приметам? Носить майку с годом рождения блаженного - это же на счастье, да?
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Bartez1986
почему этот номер до сих пор не под сводами арены???
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Mikl_5555
Братва,я до сих пор въехать не могу,а в чем фишка постоянного упоминания везде и всюду ото всех про йозе,это че дает то??
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Melnikov1968
Говорит о номере Ротенберга как о неприкасаемой реликвии. До чего же мерзко.
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newyork13
Как ему вообще разрешили взять этот номер.
Он ведь увековечен в клубе! Да и говорят что во всей лиге выведут из обращения. Типо должен же быть свой Грецки,
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йозе марино
что только не скажешь ради попадания в состав команды-ротации...
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Mikl_5555
Ответ Daishi
Романа Борисовича скоро полуголые и натертые маслами хоккеисты его команды будут выносить на матчи в роскошном царском паланкине. Артюхин с Юдиным по бокам с опахалами. А за паланкином будет двигаться огромная процессия льстецов и прочих жаждущих "лизости к телу", рассыпая лепестки роз и декламируя осанны великому а-ля "Пришла весна, цветут цветы! Никто не нужен кроме ТЫ!!!", "Йоооозе Мариноооо, как субмарина! В море не тонет, да в бурю не стонет! Смелее вперед, Роман всем вопрёт!".))
а кожевников будет у него на побегушках..
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