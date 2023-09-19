Грицюк об «Авангарде»: «Мы с Толчинским не могли вырасти в 1-е звено, как бы ни играли. А в СКА дадут такую возможность, если докажешь»

Арсений Грицюк считает, что в СКА у него больше шансов играть в 1-м звене.

– Вы с Сергеем Толчинским вышли из зоны комфорта, вам в Омске были гарантированы места в топ-6. А теперь вы должны это место выгрызать.

– Да, конечно – есть мандраж и волнение. Но если мы сделали такой шаг, перейдя в СКА, то отступать некуда. Понятно, что в « » плюс-минус все понимали, кто где играет.

При этом мы знали, что во второй бригаде большинства выйдем 100 процентов, а в первой нас не будет. Что второе звено будет нашим – это тоже понятно. И не было такого, что мы можем вырасти в первое звено, как бы мы ни играли.

А в , как смотрю – если ты будешь показывать свой лучший хоккей, доказывая, что ты достоин быть в первом звене и в первой бригаде большинства – тебе дадут такую возможность, – сказал форвард клуба из Петербурга.

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше