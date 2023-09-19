Грицюк об «Авангарде»: «Мы с Толчинским не могли вырасти в 1-е звено, как бы ни играли. А в СКА дадут такую возможность, если докажешь»

Теги Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк считает, что в СКА у него больше шансов играть в 1-м звене.

 – Вы с Сергеем Толчинским вышли из зоны комфорта, вам в Омске были гарантированы места в топ-6. А теперь вы должны это место выгрызать.

– Да, конечно – есть мандраж и волнение. Но если мы сделали такой шаг, перейдя в СКА, то отступать некуда. Понятно, что в «Авангарде» плюс-минус все понимали, кто где играет.

При этом мы знали, что во второй бригаде большинства выйдем 100 процентов, а в первой нас не будет. Что второе звено будет нашим – это тоже понятно. И не было такого, что мы можем вырасти в первое звено, как бы мы ни играли.

А в СКА, как смотрю – если ты будешь показывать свой лучший хоккей, доказывая, что ты достоин быть в первом звене и в первой бригаде большинства – тебе дадут такую возможность, – сказал форвард клуба из Петербурга. 

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

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20 комментариев

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Judin
ну да действительно, как бы не играли....в первом звене играли Ткачев и Буше. Оба на две головы сильнее кудрявого.
+23
-2
+21
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Ilya Ilya
Может потому что слабее Буше, а Толчи слабее Ткачева?)
+11
-1
+10
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Pasha0403
Ответ Judin
ну да действительно, как бы не играли....в первом звене играли Ткачев и Буше. Оба на две головы сильнее кудрявого.
а ведь идиот йозе Ткачева из ски убрал
+7
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+7
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cry
Ну , ну размечтался . Сеня ...
Придёт скоро время - будешь проситься обратно в Авангард , а тебя просто не подпишут!
+7
-2
+5
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Артём Ралдугин
Ну да, столько фарм клубов))))
+5
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zenitka
Это просто говорит о том,что состав Авангарда гораздо сильнее,раз не могли попасть в 1-е звено. В СКА звенья перестраиваются от матча к матчу и во время игры,что говорит о том,что тренер до сих пор не может понять,кто где должен играть.Хотя профессиональный тренер должен расставить игроков правильно после 1-й тренировки
+5
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+5
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ftw2002@yandex.ru
Ну, пока ты и на второе звено не наиграл
+4
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Алексей Тарлыков
Ответ Pasha0403
а ведь идиот йозе Ткачева из ски убрал
Да он и Яшкина с Гусевым сплавил
+5
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Палец Мето
Так вы и не играли на первое звено лол
+3
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Алексей Тарлыков
Так ведь Ткачёв и Буше сильнее нападающих СКА, тут дело в том, что у Толчи и Грица конкуренты за первую бригаду слабее, а не в том что Кравец такой плохой и не давал шансов. При Яшкине и Гусеве и Сеня и Сергей тоже бы крохи в большинстве доедали.
+3
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За авангард
Какая разница в каком клубе ты играешь? Выигрывай конкуренцию, будь лучше остальных все в твоих руках.
+3
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Wladimir Petrovich (port4704)
Поедете Вы Арсений на курорт, или ладу гранту собирать.
+2
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Ilya Ilya
Ответ ЧакЧак
Толчок не факт что слабее
Факт. И слабее во всех показателях, ну модно по скорости сильнее
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RoyJones
Ответ ЧакЧак
Толчок не факт что слабее
Сейчас они показывают что слабее... В большинстве играют постоянно забить не могут. Выходи и забивай. В том году с Яшкиным и Гусевым были всегда в лидерах..
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Angryslon
🤡 малолетний!
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Lari
Вы хоть с Ткачёвым поговорили о великом системщике, перед переходом в ска.
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hett
🤡
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Александр Романов
Ха-ха-ха-ха
В ска будите в 20 звене
Щас ещё тренер окончательно поедет и все
+2
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OperaSinger-SM
Да ладно)))
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