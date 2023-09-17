Никто из форвардов СКА не забил больше 1 гола после 7 игр сезона КХЛ. Среди защитников только Никишин набрал очки

Все нападающие СКА забили максимум один гол в сезоне КХЛ.

Петербургский клуб проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата . Это пятое поражение подряд для команды.

Ни один из нападающих команды не забросил больше одной шайбы. В 7 матчах СКА забил 12 голов.

По голу среди форвардов забили , , , , , , Святослав Гребенщиков, , Иван Зинченко и .

Без голов по-прежнему Алекс Гальченюк и Александр Кадейкин.

Среди защитников СКА очки набирает только один игрок – Александр Никишин. На его счету 6 (2+4) баллов.