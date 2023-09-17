Никто из форвардов СКА не забил больше 1 гола после 7 игр сезона КХЛ. Среди защитников только Никишин набрал очки
Все нападающие СКА забили максимум один гол в сезоне КХЛ.
Петербургский клуб проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение подряд для команды.
Ни один из нападающих команды Романа Ротенберга не забросил больше одной шайбы. В 7 матчах СКА забил 12 голов.
По голу среди форвардов забили Владимир Алистров, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Брендан Лайпсик, Василий Глотов, Марат Хайруллин, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Иван Зинченко и Арсений Грицюк.
Без голов по-прежнему Алекс Гальченюк и Александр Кадейкин.
Среди защитников СКА очки набирает только один игрок – Александр Никишин. На его счету 6 (2+4) баллов.
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