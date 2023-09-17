Никто из форвардов СКА не забил больше 1 гола после 7 игр сезона КХЛ. Среди защитников только Никишин набрал очки

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Сергей Толчинский Валентин Зыков Святослав Гребенщиков Брендан Лайпсик Михаил Воробьев Марат Хайруллин Владимир Алистров Арсений Грицюк Александр Никишин Василий Глотов Иван Зинченко Хоккей

Все нападающие СКА забили максимум один гол в сезоне КХЛ.

Петербургский клуб проиграл «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение подряд для команды.

Ни один из нападающих команды Романа Ротенберга не забросил больше одной шайбы. В 7 матчах СКА забил 12 голов.

По голу среди форвардов забили Владимир Алистров, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Брендан Лайпсик, Василий Глотов, Марат Хайруллин, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Иван Зинченко и Арсений Грицюк.

Без голов по-прежнему Алекс Гальченюк и Александр Кадейкин.

Среди защитников СКА очки набирает только один игрок – Александр Никишин. На его счету 6 (2+4) баллов.

6 комментариев

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Strannix
Особенно рад за Кадейкина и Грицюка
+3
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+3
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Евгений Попов
у йозе Марино все на карандаше!
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TOR-NN
Сентябрь просто тяжелый!😜
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Maxim Shumov
Система💪🏻
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Юрец55
Ретроградный Меркурий закончился. Ща попрут.
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Booligan
Ответ Strannix
Особенно рад за Кадейкина и Грицюка
Зато парни попали в систему мечты!
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