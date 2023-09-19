Кросби о 19-м сезоне в НХЛ: «Питтсбург» пропустил плей-офф, это мотивирует. Неприятно быть зрителем, а не участником»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сказал, что хочет вернуться в плей-офф.
В прошлом сезоне «Пингвинс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло впервые с 2006 года.
Следующий сезон станет для 36-летнего канадца 19-м в НХЛ.
«Мы пропустили плей-офф, это мотивирует.
Неприятно быть зрителем, а не участником. Тем более, мы были так близки к тому, чтобы попасть туда. Одного очка не хватило, по сути.
Просто смотреть – неинтересно», – сказал Кросби.
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