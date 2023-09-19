Кросби о 19-м сезоне в НХЛ: «Питтсбург» пропустил плей-офф, это мотивирует. Неприятно быть зрителем, а не участником»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сказал, что хочет вернуться в плей-офф.

В прошлом сезоне «Пингвинс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло впервые с 2006 года. 

Следующий сезон станет для 36-летнего канадца 19-м в НХЛ.

«Мы пропустили плей-офф, это мотивирует. 

Неприятно быть зрителем, а не участником. Тем более, мы были так близки к тому, чтобы попасть туда. Одного очка не хватило, по сути. 

Просто смотреть – неинтересно», – сказал Кросби

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2 комментария

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Кино Музыка
Никто не понял, что это было.
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iron_m
Ответ Кино Музыка
Никто не понял, что это было.
Это было совершено предсказуемое старение состава. В этом сезоне будет ещё труднее: первые три места в Метро забиты, а в Атлантике растут Баффало и Оттава. Грейвс, конечно, топчик, но что он один противопоставит этой динамике?
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