Кросби о 19-м сезоне в НХЛ: «Питтсбург» пропустил плей-офф, это мотивирует. Неприятно быть зрителем, а не участником»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сказал, что хочет вернуться в плей-офф.

В прошлом сезоне «Пингвинс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Это произошло впервые с 2006 года.

Следующий сезон станет для 36-летнего канадца 19-м в .

«Мы пропустили плей-офф, это мотивирует.

Неприятно быть зрителем, а не участником. Тем более, мы были так близки к тому, чтобы попасть туда. Одного очка не хватило, по сути.

Просто смотреть – неинтересно», – сказал .