Тренер «Нефтехимика» о поражении 0:8: «Мы сделали 31 бросок, «Барыс» – 27. Посмотришь на счет – диссонанс. Равная борьба два периода»

Олег Леонтьев объяснил крупнейшее поражение «Нефтехимика» в КХЛ.

«Нефтехимик» уступил со счетом 0:8 « » в матче Фонбет чемпионата .

– Если смотреть на статистику, то мы сделали 31 бросок в створ, а соперник – 27. А если посмотреть на счет, то происходит диссонанс.

У «Барыса» великолепно сыграл вратарь. Подтащил много моментов. К сожалению, мы не реализовали много своих хороших шансов.

Очень крупный, неприятный счет.

– Насколько выбил из колеи быстрый гол на 13-й секунде игры?

– Нет. Даже второй гол нас из колеи не выбил, потому что первый и второй периоды борьба шла равная до третьего гола соперника.

Да, конечно, пропускать первыми неприятно, но если ты ведешь и контролируешь игры, то ты сам должен забивать первым и доводить дело до победы.

Пока у нас это не получается, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне