Тренер «Нефтехимика» о поражении 0:8: «Мы сделали 31 бросок, «Барыс» – 27. Посмотришь на счет – диссонанс. Равная борьба два периода»

Теги Нефтехимик КХЛ Барыс Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев объяснил крупнейшее поражение «Нефтехимика» в КХЛ.

«Нефтехимик» уступил со счетом 0:8 «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Если смотреть на статистику, то мы сделали 31 бросок в створ, а соперник – 27. А если посмотреть на счет, то происходит диссонанс.

У «Барыса» великолепно сыграл вратарь. Подтащил много моментов. К сожалению, мы не реализовали много своих хороших шансов.

Очень крупный, неприятный счет.

– Насколько выбил из колеи быстрый гол на 13-й секунде игры?   

– Нет. Даже второй гол нас из колеи не выбил, потому что первый и второй периоды борьба шла равная до третьего гола соперника.

Да, конечно, пропускать первыми неприятно, но если ты ведешь и контролируешь игры, то ты сам должен забивать первым и доводить дело до победы.

Пока у нас это не получается, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне

3 комментария

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Марат Ягофаров
надоел,одно и тоже,когда играть начнете? а не дурака валять
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Hilo Gir
Барыс с победой.впереди трудная игра,удачи.
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Лев Стрелков
«Судья сломал нам игру. Пятый и восьмой гол были забиты из офсайда»
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