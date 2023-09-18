Тренер «Нефтехимика» о поражении 0:8: «Мы сделали 31 бросок, «Барыс» – 27. Посмотришь на счет – диссонанс. Равная борьба два периода»
Олег Леонтьев объяснил крупнейшее поражение «Нефтехимика» в КХЛ.
«Нефтехимик» уступил со счетом 0:8 «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Если смотреть на статистику, то мы сделали 31 бросок в створ, а соперник – 27. А если посмотреть на счет, то происходит диссонанс.
У «Барыса» великолепно сыграл вратарь. Подтащил много моментов. К сожалению, мы не реализовали много своих хороших шансов.
Очень крупный, неприятный счет.
– Насколько выбил из колеи быстрый гол на 13-й секунде игры?
– Нет. Даже второй гол нас из колеи не выбил, потому что первый и второй периоды борьба шла равная до третьего гола соперника.
Да, конечно, пропускать первыми неприятно, но если ты ведешь и контролируешь игры, то ты сам должен забивать первым и доводить дело до победы.
Пока у нас это не получается, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне
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