Сафин о селекции «Салавата»: «Средненькая. Если претендовать на что-то серьезное, надо усиливаться дальше»

Венер Сафин оценил селекцию «Салавата Юлаева».

«Селекция в прошедшее межсезонье у «Салавата» действительно получилась средненькая. И если претендовать на что-то серьезное, то, конечно, надо усиливаться дальше.

Могут ли в связи с этим возникнуть проблемы с попаданием в плей-офф? Нет, в это не верю, в розыгрыше Кубка Гагарина команда должна быть и с таким составом. Но, полагаю, клуб продолжает искать еще одного иностранца, благо вакансия есть. Не оставлять же ее пустой. Правда, при условии, что на это есть деньги.

Другой вопрос — кого подписывать? Вот взяли — по статистике, на бумаге он хорош. Теперь посмотрим, каков окажется в жизни. Надеюсь, на пару с Хмелевским они наведут шороху в лиге.

Что же касается подписания большего количества легионеров с натурализацией кого-то из них, то тут всегда нужно отталкиваться от имеющихся игроков. Возьмем, к примеру, «Ак Барс». Там и так сильный состав, поэтому казанцам о какой-то натурализации и задумываться не нужно.

Но у «Салавата», скажем так, такой банды нет, при этом наш рынок скуден, и взять хорошего россиянина проблематично. Поэтому в теории, если лимит на легионеров будет исчерпан и при этом получится найти еще какого-то сильного иностранца, то почему бы и не обратиться к опыту других команд с натурализацией. Это как минимум можно иметь в виду, потому что такой шаг поможет создать глубину состава», — сказал экс-тренер « ».