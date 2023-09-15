Зарплата Ливо в «Салавате» – 55 млн рублей. Есть бонусы за результативность («СЭ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Ливо Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата канадского новичка «Салавата» Джоша Ливо – 55 млн рублей.

Сегодня уфимский клуб объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Сент-Луиса». 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Ливо составит 55 миллионов рублей до конца сезона. 

Также в контракте предусмотрены бонусы за результативность. Если Джош наберет в регулярном чемпионате 40 очков и более, то получит еще 9 млн. От 30 до 39 очков – 6 млн, от 20 до 29 – 3 млн. 

5 комментариев

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Rio de Janeiro
Привести игрока из НХЛ в нынешних политических условиях и курсе рубля–гуд.Хотя нет никакой гарантии: в КХЛ проваливалось полно нхл-ев типо Андригетто, Пяярви, Деарнэ, зато становились звёздами лиги многие ахл-цы.Ждал его в родном Ярославле, но и рад за Уфу; РБ один из самых хоккейных регионов России, полные трибуны поэтому фаны СЮ заслуживают иметь команду для больших дел)
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mihany12
Отличная новость, добро пожаловать!
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Ачиваков Марат
Не плохо заработает а мы болельщики будем только рады.
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guizzy
Желаю Джошу заработать 64 млн. )
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йозе марино
там говорят прежде чем перейти к нам ему Хмелевский позвонил и рассказал как у нас клёво)) может Саня ещё и ген менеджером у нас будет, толку явно больше от него))
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