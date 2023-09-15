Зарплата Ливо в «Салавате» – 55 млн рублей. Есть бонусы за результативность («СЭ»)

Зарплата канадского новичка «Салавата» Джоша Ливо – 55 млн рублей.

Сегодня уфимский клуб объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Сент-Луиса».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата составит 55 миллионов рублей до конца сезона.

Также в контракте предусмотрены бонусы за результативность. Если Джош наберет в регулярном чемпионате 40 очков и более, то получит еще 9 млн. От 30 до 39 очков – 6 млн, от 20 до 29 – 3 млн.